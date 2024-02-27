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День, когда интернет опять рухнул: что известно о масштабном сбое мессенджеров в России

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Telegram, WhatsApp, Viber, YouTube и другие сервисы не работали больше часа

27 февраля 2024, 17:21137Написать комментарий

Сегодня в России в очередной раз сломался интернет. Первым перестал работать Telegram, через несколько минут сбои появились и в других мессенджерах — недоступными оказались в частности WhatsApp и Viber. Вместе с тем лег YouTube. Обо всём, что известно о масштабном сбое, мы будем рассказывать в этой онлайн-трансляции.

С чего начался сбой

Первыми на сбои в работе мессенджеров обратили внимание пользователи Telegram, которые массово начали жаловаться на проблемы со входом. Зайти в мессенджер не получалось ни с телефона, ни с компьютера.

27 февраля 17:31Илья Ненко

Так выглядела ситуация с Telegram в первые минуты сбоя.

День, когда интернет опять рухнул: что известно о масштабном сбое мессенджеров в России

27 февраля 17:33Илья Ненко

Какие сервисы переставали работать

После сообщения о глобальном сбое в Telegram стали появляться жалобы и от пользователей других мессенджеров. Проблемы распространились на WhatsApp, Viber, «ВКонтакте», Zoom.

27 февраля 17:35Илья Ненко

Для Telegram сегодняшний сбой не первый в этом месяце. Ранее он переставал работать 18 февраля в России, США и Японии.

27 февраля 17:37Илья Ненко

Еще раньше, 30 января, в России сломался интернет. Тогда пользователи жаловались на массовые сбои в сегменте .ru: не открывались многие сайты и интернет-сервисы, не работали мобильные приложения, включая банковские. Из разных регионов страны сообщали о проблемах с мобильным интернетом.

27 февраля 17:38Илья Ненко

Появились проблемы с сотовой связью

Проблемы сегодня появились также с сотовой связью, сбои наблюдались у крупных операторов: МТС, билайна, «МегаФона», Tele2 и Yota. В беседе с РИА Новости мобильные операторы заявили, что их сети работают штатно и проблема не на их стороне.

27 февраля 17:40Илья Ненко

«Вылечить» Telegram дистанционно попыталась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

День, когда интернет опять рухнул: что известно о масштабном сбое мессенджеров в России

27 февраля 17:41Илья Ненко

Сейчас работа мессенджеров понемногу восстанавливается. Во всяком случае появляется доступ к Telegram.

27 февраля 17:43Илья Ненко

В пресс-службе «МегаФона» изданию MSK1.RU подтвердили снижение объемов трафика в мессенджерах.

— Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисов. Проблема не связана с сетью «МегаФона», которая продолжает работать штатно, — рассказали представители оператора.

27 февраля 17:45Илья Ненко

Проблемы в работе появились у Сбера и «Тинькофф».

День, когда интернет опять рухнул: что известно о масштабном сбое мессенджеров в России

27 февраля 17:48Илья Ненко

Судя по данным сервиса Downdetector, работа Telegram потихоньку восстанавливается, но проблема еще осталась.

День, когда интернет опять рухнул: что известно о масштабном сбое мессенджеров в России

27 февраля 17:50Илья Ненко

А вот YouTube всё еще не может прийти в себя.

День, когда интернет опять рухнул: что известно о масштабном сбое мессенджеров в России

27 февраля 17:54Илья Ненко

Блогеры жалуются на то, что из-за массового сбоя не могут загрузить свои видео на YouTube.

— Загружаешь видео, и не видно в рабочей студии. Поддержка пишет, что работают над этим, — пишет у себя в телеграм-канале блогер Антон Суворкин.

Похоже, некоторые видео сегодня выйдут с опозданием.

27 февраля 17:56Илья Ненко

Сбой прокомментировали в Минцифры

В Министерстве цифрового развития сообщили, что работа Telegram и других сервисов на территории страны уже восстанавливается.

— Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации, — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

По данным Минцифры, сбой Telegram зафиксировали не только в России, но и в других странах.

— Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах, — заключили в ведомстве.

27 февраля 17:58Илья Ненко

Сбой в работе мессенджеров произошел сегодня примерно в 12:28 мск. И до сих пор некоторые сервисы остаются недоступными. Таким образом, устранить проблему не могут уже полтора часа.

27 февраля 18:01Илья Ненко

Сбой в работе Telegram подтвердил «Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования» Роскомнадзора. По его данным, проблемы также наблюдаются у пользователей в США и Германии.

27 февраля 18:05Илья Ненко

YouTube вернулся к жизни. Посмотрим, что там сегодня в трендах.

День, когда интернет опять рухнул: что известно о масштабном сбое мессенджеров в России

27 февраля 18:09Илья Ненко

Наши читатели из Екатеринбурга обращают внимание на то, что какое-то время не работал весь мобильный интернет.

— У меня просто мобильный интернет не работал, не только «телега», — пишет Никита из Екатеринбурга.

27 февраля 18:12Илья Ненко

Некоторые пользователи говорят, что испытывают проблемы с доступом в интернет через стационарные компьютеры и ноутбуки, а с телефона всё открывается нормально.

27 февраля 18:15Илья Ненко

Координационный центр доменов .RU/РФ заявил, что информацией о причинах сбоя в Рунете он не обладает, а доменная инфраструктура функционирует штатно.

27 февраля 18:32Илья Ненко

Тем временем буквально накануне в «Парламентской газете» прошел круглый стол, посвященный развитию интернета в России. Его участники, в частности, говорили, что полная цифровизация страны — вопрос ближайших лет.

— Как я понимаю, мы ее получим где-то в 2030–2035 годах, когда будет запущено несколько сотен космических спутников, которые и обеспечат стабильное повсеместное покрытие, — рассказывал 26 февраля глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. — Они станут аналогом «последней мили» и позволят довести интернет и мобильную связь в том числе до самых маленьких деревень и поселков, где ставить вышки на данный момент нецелесообразно.

27 февраля 19:10Илья Ненко

На данный момент работа мессенджеров и других сервисов полностью восстановлена. Если что-то в очередной раз обвалится, вы узнаете об этом первыми.

Мы же свою онлайн-трансляцию завершаем и желаем вам всегда оставаться на связи.

Взято Источник
27.02.2024

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