День-мистерия. В чем особенность 29 февраля и стоит ли бояться этой даты

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29 февраля – уникальная дата, которая появляется в календаре лишь раз в четыре года. Ее называют днем-мистерией, днем-тайной, днем-фантомом

Раз в четыре года февраль удлиняется и в календаре появляется 29 февраля. Такой год, в котором 366 дней, принято называть високосным.

29 февраля необходимо, чтобы календарные годы совпадали с астрономическими. Дело в том, что планета Земля делает оборот вокруг Солнца за 365 дней и шесть часов. Таким образом, за несколько лет “набегает” лишний день, объясняют “Известия”.

13 октября, 8:02 “Люди могут пострадать”: опасна ли пятница 13-е и что нельзя делать в этот день

Мнения экспертов разных областей по поводу пятницы 13-го разделяются, однако каждый уверен, что вокруг этого дня много мистики и суеверий

В давние времени високосный год считался тяжелым и опасным. Этот “вайб” у 29 февраля сохранился до сих пор.

Предки 29 февраля считали одним из самых опасных дней в году и “огородили” его большим количеством примет и поверий. Вплоть до того, что люди боялись выйти из дома, поскольку это якобы могло навлечь беду. Считалось, что сделки, заключенные в этот день, не состоятся, а заключенные браки будут непрочными.

Многие россияне до сих пор верят в мистическую силу этой даты.

Астрологи же обещают, что 29 февраля 2024 года будет временем духовного преображения и преодоления сомнений. День также считается благоприятным для избавления от вредных привычек.

Взято отсюда.

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