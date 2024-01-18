Барнаульский базовый медицинский колледж приглашает выпускников школ края и всех желающих на День открытых дверей на специальности «Стоматология ортопедическая», который состоится 27 января 2024 .

День открытых дверей – это возможность для школьников, а также их родителей поближе познакомиться с колледжем, узнать условия поступления, особенности приемной кампании 2024 года, задать вопросы представителям администрации учреждения, заведующему отделением, ответственному секретарю приемной комиссии.

На площадках отделения все желающие смогут познакомиться с этой специальностью и поучаствовать в предлагаемых мастер-классах.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Малахова, 23.

Начало в 10.00 час. (актовый зал). Регистрация участников с 09.30 час.

Взято отсюда.

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