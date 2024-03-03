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День Овсянки: приметы, что можно и нельзя делать 3 марта

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День Овсянки: приметы, что можно и нельзя делать 3 марта

В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла

По народному календарю 3 марта — день Овсянки, или Ярило с овсянкой, Ярило с бороной. Ярило — это мифологический персонаж, имя которого связывали с солнцем и плодородием.

3 марта крестьяне осматривали инвентарь и несли инструменты на починку. В этот день почитали птичку-овсянку, которая считалась вестницей скорого тепла: прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Женщины пекли «овсяники» – овсяное печенье.

Что нельзя делать 3 марта:

  • В этот день нельзя грустить, вспоминать о плохом, находиться в печали и дурном настроении, иначе весь год можно провести в плохом настроении и упадке духа.
  • Не рекомендуется 3 марта носить черную одежду. Хотя бы часть одежды или один из элементов желательно выбрать желтого цвета: это сулит удачу и радостный год. 
  • Увидеть птичку-овсянку — к успеху в том или ином деле. Но нельзя искать овсянку специально, иначе могут начаться неприятности.
  • Нельзя выбрасывать хлеб, выпечку, печенье, кондитерские изделия. Если хлеб засох, не годится к употреблению, лучше его скормить птицам — домашним или же птицам на улице.
  • Нельзя вечер проводить в одиночестве. Желательно провести его с родными или друзьями, позвать гостей или сходить в гости, или же просто выйти в людное место.
  • Нельзя делать ремонт — ничего не получится, придется все переделывать.
  • Нельзя употреблять бранные слова, упоминать в разговоре нечистого. По старинным приметам, в этот день не дают в долг хлеб и соль — не будет урожая.
  • 3 марта нельзя чинить вещи, только полевой, садовый и огородный инвентарь, инструмент, оборудование.

По народным приметам, если 3 марта овсянки прилетели — к скорому наступлению теплой весны. Много снега — к урожаю хлеба. Много талой воды — будет много травы. Облака плывут быстро и на большой высоте — к хорошей погоде. Туман — к сырому лету. Сосульки свисают с крыш — зима не собирается сдаваться, будет продолжаться еще долго. Звезд на ночном небе мало — перед снегопадом.

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Взято отсюда

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