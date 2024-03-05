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День памяти И.В. Сталина

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День памяти И.В. Сталина

5 марта исполняется 71 год со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина – выдающегося политического и военного деятеля ХХ века, руководителя Союза Советских Социалистических Республик, соратника В.И. Ленина, теоретика и практика марксистско-ленинского учения.

Под руководством Сталина наш народ проделал огромную самоотверженную работу по развитию всего народного хозяйства. Темпы роста в промышленности составляли от 24 до 36%, что на западе назвали «Русским чудом». До настоящего времени таких темпов не достигала ни одна страна мира. Наша страна за короткий исторический срок в 10-15 лет прошла такой путь, на который развитие страны потратили 50-100 лет. Именно эти достижения стали основой и предпосылкой будущей Великой Победы над фашистской Германией и ее сателлитами. Среди великих исторических личностей имя Сталина навсегда останется среди тех, кто внес решающий вклад в Победу над нацистской Германией в 1945 году. Под его руководством Советский Союз стал мировой сверхдержавой, возглавляющей блок социалистических стран. Несмотря на ужасные потери в Великой Отечественной войне, при Сталине СССР вернул себе почти все утерянные Российской Империей земли, а население страны выросло почти до 200 млн. человек. Сегодня Бийский горком КПРФ провел традиционную памятную акцию, посвященную И.В. Сталину, в которой приняли участие активисты КПРФ, комсомольцы, сторонники партии.

Взято отсюда.

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