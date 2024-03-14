День памяти святой Евдокии Илиопольской: традиции и приметы на 14 марта

В день памяти святой Евдокии верующим рекомендуется посетить церковь или помолиться дома

Ежегодно 14 марта православная церковь чтит память преподобномученицы Евдокии Илиопольской. Другое название торжества – Евдокия Свистунья, и связано оно с тем, что в этот день часто завывал и свистел ветер.

Что можно и нельзя делать 14 марта

В день памяти святой Евдокии верующим рекомендуется посетить церковь или помолиться дома: считается, что молитва помогает укрепить дух и обрести силы для борьбы с различными болезнями и жизненными трудностями.

Следует также помнить, что с 11 по 17 марта длится Сырная седмица — период подготовки к Великому посту, в эти дни православным следует исключить из рациона мясо. Однако есть молочные продукты и жирную пищу пока еще не запрещено.

По народным поверьям, в день святой Евдокии нельзя отказывать в помощи нуждающимся: проявивший равнодушие рискует потерять весь достаток. В старину в этот праздник избегали ссор, так как вспыхнувший конфликт мог затянуться надолго.

Чтобы защитить детей от болезней, матери не стирали вещи малышей и не мыли полы в комнате, где спит ребенок. Чтобы не столкнуться с проявлением темных сил, в деревнях старались не выходить из дома после захода солнца без веской причины.

Хорошей приметой в день святой Евдокии считалась помощь бездомным животным. Считалось, что тот, кто покормит кошку или собаку на улице, убережется от проблем.

Приметы погоды на 14 марта

В день святой Евдокии люди внимательно следили за погодой. Так, метель в праздник обещала затяжную весну и скудный урожай, а ясное небо предвещало погожее лето. Теплый ветер 14 марта сулил сырость в летние месяцы. Для грибников хорошей приметой на Евдокию Свистунью был снегопад: верили, что после этого осенью уродится много грибов.

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