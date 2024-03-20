День Павла Капельника: приметы и что нельзя делать 20 марта

В старину считалось, что с Павла начинается весна

По народному календарю 20 марта – день Павла Капельника, православная церковь вспоминает двух святых — преподобного Павла Препростого, жившего в 4 веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в 9 веке.

В старину считалось, что с Павла «весна идет». Однако холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь». Несмотря на это, тепло все равно наступало, а снежный покров сходил все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Что нельзя делать 20 марта:

Нельзя грустить, печалиться и вспоминать плохие события из прошлого, иначе тоска надолго застрянет в сердце.

Нельзя подбирать ничего с земли. Особенно опасно находить какие-либо странные вещи рядом со своим домом.

Нельзя ссориться, это сулит долгосрочные проблемы.

Нельзя пересаживать комнатные цветы и рассаду: растения могут не прижиться на новом месте.

Нельзя игнорировать окружающих: нужно пообщаться с родными и близкими, провести время с семьёй или друзьями, помочь нуждающимся.

Нельзя ругать детей, кричать на них, корить, обижать любым способом. Желательно, наоборот, потворствовать их капризам и просьбам — дети вырастут любящими родителей, добрыми и щедрыми. Считалось, что если в этот день обидеть ребенка, то он может искать утешения у темных сил.

Нельзя завидовать: так можно открыть двери для проблем, грусти и тоски, сомнений в своих силах и возможностях.

Приметы погоды на 20 марта:

Если к ночи погода испортилась, стало пасмурно — на следующий день возможен мороз. Сосульки обильно тают и капают — к хорошему урожаю.

На закате небо ярко-желтое и даже красноватое — к усилению ветра. Снегири чирикают — к потеплению.

Горизонт синеватого оттенка предвещает оттепель. Тепло, южный ветер и обильная капель — к жаркому лету. Холодно, южный ветер, с крыш не капает — лето будет грозовым.

Ласточки свили гнездо под крышей, увидеть первую ласточку, покормить ласточку хлебом — год будет счастливым, с хорошим урожаем или с хорошим доходом.

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Взято отсюда