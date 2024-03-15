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День работника ЖКХ в России: история и традиции праздника

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День работника ЖКХ в России: история и традиции праздника

История Дня работника ЖКХ и его традиции — разбираемся, кто может праздновать, когда и как.

У специалистов сферы услуг, которые обеспечивают порядок в домах и на близлежащих территориях, есть свой праздник. Рассказываем, как он появился и когда его отмечать.

Кто отмечает День работника ЖКХ

Работники ЖКХ — это сотрудники управляющей компании или ТСЖ, а также частные мастера, обеспечивающие функционирование зданий и порядок на общественных территориях. К ним относятся специалисты по:

  • электроснабжению;
  • лифтовому хозяйству и вентиляции;
  • системам коммуникаций;
  • газоснабжению;
  • ремонту;
  • вывозу мусора;
  • сантехническим работам;
  • уборке и санитарно-эпидемиологической обработке.

    • Как правило, праздник отмечают именно сотрудники организаций, которые занимаются бытовым обслуживанием населения и жилищно-коммунальным хозяйством — от дворников и сантехников до административных специалистов.

    Одним из основополагающих нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ЖКХ, является постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (с изменениями от 22.06.2022), в котором зафиксированы «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»  [1] .

    Когда День работника ЖКХ

    День работника ЖКХ отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.

    В 2024 году День работника ЖКХ отметят 17 марта.

    У некоторых сотрудников это может быть не единственный праздник в году — в зависимости от профессии. Например, 22 декабря отдельно отмечается День энергетика.

    История праздника

    У сферы обеспечения жилищно-коммунального хозяйства есть год рождения — 1649-й. Именно тогда царь Алексей Михайлович дал поручение о найме дворника для каждого двора, подписав указ «О градском благочинии».

    Систематически эта сфера начала активно развиваться уже в ХХ веке, а в 1959 году первые этажи новостроек заняли специальные организации, в которые можно было обратиться за помощью сантехника, электрика и других специалистов. С тех пор и появились жилищно-эксплуатационные конторы, которые теперь знакомы каждому горожанину. Активная газификация домов, повсеместное проведение канализации и отопления требовали соответствующих специалистов на местах.

    День работника жилищно-коммунального хозяйства начали отмечать в СССР в 1966 году — сначала за ним закрепили каждое четвертое воскресенье июля. Официально праздник зафиксировали в указе Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Через восемь лет День работника ЖКХ перенесли на каждое третье воскресенье марта.

    К слову, тогда к специалистам сферы ЖКУ относили и работников торговли, и сотрудников сферы услуг вроде парикмахерских и обувных мастерских, но затем их разделили, оставив коммунальщикам их персональный праздник.

    Традиции праздника

    Праздник сотрудников коммунальной сферы услуг не имеет своих строгих многолетних традиций, но этот день будут отмечать в управляющих компаниях и сотрудничающих с ними организациях. Обычно в честь праздника награждают самых усердных сотрудников, дают премии и вручают благодарственные письма от руководства.

    С каждым годом комплекс жилищно-коммунальных услуг развивается, в него внедряют новые технологии и программы по модернизации ЖКХ. Традиции Дня работника ЖКХ складываются стихийно и зависят от организации и граждан. Некоторые дружные соседи совместно поздравляют в этот день дворников и уборщиц, благодаря которым дома и улицы остаются чистыми и безопасными для передвижения в любое время года.

    Взято отсюда.

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