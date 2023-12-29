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«День Щелкунчика» пройдет в Рубцовске

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«День Щелкунчика» пройдет в Рубцовске

30 декабря в центральной городской библиотеке Рубцовска пройдет «День Щелкунчика». Жителей и гостей города приглашают посмотреть трансляцию двух известных постановок балета Петра Чайковского.

Как рассказали в библиотеке, впервые «Щелкунчика» показали в декабре 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Сегодня театр продолжает традицию предновогодних постановок. Балет идет на двух сценах: в постановке Василия Вайнонена – на исторической, в постановке Михаила Шемякина – на новой.

Классическую постановку Василия Вайнонена покажут в библиотеке в 12:00. В спектакле будут задействованы не только прославленные солисты Мариинского театра, но и юные танцовщики – воспитанники Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

На 16:00 запланирована постановка Михаила Шемякина.

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