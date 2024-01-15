День святого Серафима Саровского: приметы и запреты 15 января

В этот день христианство настаивает на честности в финансовых делах и осуждает участие в мошеннических схемах

15 января отмечается Предпразднство Богоявления и православный День святого Серафима Саровского.

В этот день христианство настаивает на честности в финансовых делах и осуждает участие в мошеннических схемах, обмане и других недобросовестных действиях, противоречащих принципам веры. Кроме того, необходимо бережно относиться к природным ресурсам, не допускать загрязнения окружающей среды и уделять внимание экологическим проблемам.

Православие призывает к уважительному и доброжелательному общению, не допуская использования уничижительных выражений или высказываний, которые могут нанести вред другим людям.

По народному календарю 15 января отказывались от блюд из курицы и из любой другой птицы. Также нельзя в этот день поднимать куриное перо – можно отогнать счастье.

Приметы 15 января:

Если за окном ясная погода, то весна будет ранней и теплой.

Если в этот день идет снег – год окажется урожайным.

Яркие звезды в ночном небе – предвестие мороза.

Если вечером появляются облака на небе – нужно готовиться к изменению погоды.

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Взято отсюда