День туризма в Барнауле. Когда пройдет и что посетить на празднике - ГОРНЯК22

Парк "Изумрудный". Август 2023 года Фото: Виталий Барабаш

В прошлом году фестиваль “Всемирный День туризма в Алтайском крае” прошел в Барнауле впервые, и его посетили порядка 15 тысяч гостей

100 литров ухи и кулинарный поединок, сцена на воде и “туристические игры”, кинопоказ под открытым небом и несколько часов экскурсий по городу. Это лишь часть программы фестиваля “Всемирный День туризма в Алтайском крае”, которая запланирована в Барнауле. В этом году организаторы задействуют две городские площадки и запустят бесплатные автобусы, которые будут перевозить гостей фестиваля с одной точки на другую. Как пройдет День туризма в Барнауле – в материале “Толка”.

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Какого числа отпразднуют День туризма в Барнауле?

Всемирный День туризма ежегодно отмечают 27 сентября. Однако основные мероприятия, приуроченные к этому празднику, пройдут в Барнауле в субботу, 23 сентября.

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Где пройдет День туризма в Барнауле?

В 2023 году организаторы задействуют две городские площадки – парк “Изумрудный” и пешеходную улицу Мало-Тобольскую.

И между этими зонами в течение дня будет курсировать бесплатные автобусы. С Мало-Тобольской они будут забирать людей у трамвайного кольца, а от “Изумрудного” – с парковки у главного входа. С 12.00 автобусы будут отправляться каждые 15 минут в оба направления. Последний рейс из парка запланирован на 16.00, а с барнаульского “Арбата” – на 16.30, рассказали в “Алтайтурцентре”.

Кроме того, к празднику присоединятся музеи, которые 23 сентября организуют бесплатные экскурсии.

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Что будет на Мало-Тобольской?

23 сентября пешеходная улица Барнаула станет отправной точкой бесплатных пешеходных экскурсий и квестов по исторической части города.

Первая такая прогулка запланирована на 11.00. Ее организует экскурсовод Анна Казанцева, которая проведет туристов по самой серебряной улице Барнаула, расскажет об архитектуре города и визитах европейских путешественников. А в 14.00 барнаульцы вместе с гидом найдут собор, которого нет на картах краевого центра, и погрузятся в историю барнаульского кинематографа, сообщили организаторы.

В полдень стартует экскурсия “Барнаул – горнозаводской” с Константином Борнеманом. И в это же время жители смогут присоединиться к квест-игре по исторической части города, которую проведет Наталья Беспалова.

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Какую программу готовят в парке “Изумрудный”?

Главная площадка начнет работать в 12.00.

Одной из зрелищных площадок станет кулинарный поединок по приготовлению ухи. Его проведут в зоне визит-центра в 13.00. Барнаульцы смогут понаблюдать за битвой десяти алтайских шеф-поваров, а после продегустировать несколько видов ухи и отдать свой голос за самое вкусное блюдо.

В амфитеатре “Изумрудного” в 13.00 пройдет интерактивная лекция от Русского географического общества, а в 14.00 начнется открытый кинопоказ, где покажут фильмы о Денисовой пещере, Василии Шукшине и так далее.

Организаторы подготовили и спортивную программу. В полдень за визит-центром пройдет мастер-класс по йоге. В парке в 13.00 устроят мастер-класс по джапмингу, в 14.00 – по воркауту с показательными выступлениями фитнес-тренеров, а в 15.00 – по северной ходьбе. Также будет работать площадка автомобильного спорта, где барнаульцы смогут сделать фотографии с машинами.

Гости фестиваля смогут побольше узнать о достопримечательностях региона, а также обзавестись полезными туристическими навыками. В парке проведут экскурсию по мистическим историям “Изумрудного”, познавательно-интеллектуальные игры и викторины, геоквест с использованием аэроснимков и соревнования по сбору магнитных карт региона и страны.

Еще одна площадка познакомит гостей с туристическим потенциалом десяти территорий Алтайского края. К примеру, Солонешенский район расскажет о Денисовой пещере и жизни древнего человека, Калманский район подготовит фотозону с хаски, а Советский район познакомит с возможностями круглогодичного отдыха.

Впервые на фестивале установят сцену на воде, на которой с 17.00 до 19.00 пройдет бардовский фестиваль. Зрители услышат новое прочтение известных и популярных песен Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора.

В течение дня в парке будут работать ремесленные ряды, где можно будет приобрести товары ручной работы: украшения, изделия из керамики, дерева, стекла, свечи и так далее.

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Какие музеи присоединятся ко Дню туризма в Барнауле?

Обзорные экскурсии в этот день проведут ГМИЛИКА, “Мир камня”, Художественный музей, а также Музей археологии и этнографии Алтая и Музей природы, которые находятся в АлтГУ. Первые экскурсии начнутся в 12.00. Подробнее об этом – на странице фестиваля в соцсетях.

Помимо этого, семь музеев Алтайского края подготовят выставочные композиции на территории “Изумрудного”. Здесь гости праздника смогут познакомиться с интересными экспонатами Алтайского краеведческого музея, музея имени Г.С. Титова, музея-заповедника В.М. Шукшина и других, а также поучаствовать в их программе.