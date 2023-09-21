Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

День туризма в Барнауле. Когда пройдет и что посетить на празднике - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Власти Барнаула рассказали о борьбе со стихийными свалками в городе
Новости Алтай
Один за всех: уборщики Локтевской ЦРБ пожаловались на зарплату и свою нагрузку
Новости Алтай
Когда в крупных городах Алтайского края планируют включить отопление
Новости Алтай
В Барнауле 21 сентября отключат горячую воду у жителей 190 многоэтажек
Новости Алтай
День туризма в Барнауле. Когда пройдет и что посетить на празднике
Новости Алтай
Такой день. Барнаулец, пытавшийся отравить военных, и рост зарплат госслужащих

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай1004 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество280 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

День туризма в Барнауле. Когда пройдет и что посетить на празднике

ГОРНЯК2201 mins

Парк "Изумрудный". Август 2023 года Фото: Виталий Барабаш

В прошлом году фестиваль “Всемирный День туризма в Алтайском крае” прошел в Барнауле впервые, и его посетили порядка 15 тысяч гостей

100 литров ухи и кулинарный поединок, сцена на воде и “туристические игры”, кинопоказ под открытым небом и несколько часов экскурсий по городу. Это лишь часть программы фестиваля “Всемирный День туризма в Алтайском крае”, которая запланирована в Барнауле. В этом году организаторы задействуют две городские площадки и запустят бесплатные автобусы, которые будут перевозить гостей фестиваля с одной точки на другую. Как пройдет День туризма в Барнауле – в материале “Толка”.

1

Какого числа отпразднуют День туризма в Барнауле?

Всемирный День туризма ежегодно отмечают 27 сентября. Однако основные мероприятия, приуроченные к этому празднику, пройдут в Барнауле в субботу, 23 сентября.

2

Где пройдет День туризма в Барнауле?

В 2023 году организаторы задействуют две городские площадки – парк “Изумрудный” и пешеходную улицу Мало-Тобольскую.

И между этими зонами в течение дня будет курсировать бесплатные автобусы. С Мало-Тобольской они будут забирать людей у трамвайного кольца, а от “Изумрудного” – с парковки у главного входа. С 12.00 автобусы будут отправляться каждые 15 минут в оба направления. Последний рейс из парка запланирован на 16.00, а с барнаульского “Арбата” – на 16.30, рассказали в “Алтайтурцентре”.

Кроме того, к празднику присоединятся музеи, которые 23 сентября организуют бесплатные экскурсии.

3

Что будет на Мало-Тобольской?

23 сентября пешеходная улица Барнаула станет отправной точкой бесплатных пешеходных экскурсий и квестов по исторической части города.

Первая такая прогулка запланирована на 11.00. Ее организует экскурсовод Анна Казанцева, которая проведет туристов по самой серебряной улице Барнаула, расскажет об архитектуре города и визитах европейских путешественников. А в 14.00 барнаульцы вместе с гидом найдут собор, которого нет на картах краевого центра, и погрузятся в историю барнаульского кинематографа, сообщили организаторы.

В полдень стартует экскурсия “Барнаул – горнозаводской” с Константином Борнеманом. И в это же время жители смогут присоединиться к квест-игре по исторической части города, которую проведет Наталья Беспалова.

4

Какую программу готовят в парке “Изумрудный”?

Главная площадка начнет работать в 12.00.

Одной из зрелищных площадок станет кулинарный поединок по приготовлению ухи. Его проведут в зоне визит-центра в 13.00. Барнаульцы смогут понаблюдать за битвой десяти алтайских шеф-поваров, а после продегустировать несколько видов ухи и отдать свой голос за самое вкусное блюдо.

В амфитеатре “Изумрудного” в 13.00 пройдет интерактивная лекция от Русского географического общества, а в 14.00 начнется открытый кинопоказ, где покажут фильмы о Денисовой пещере, Василии Шукшине и так далее.

Организаторы подготовили и спортивную программу. В полдень за визит-центром пройдет мастер-класс по йоге. В парке в 13.00 устроят мастер-класс по джапмингу, в 14.00 – по воркауту с показательными выступлениями фитнес-тренеров, а в 15.00 – по северной ходьбе. Также будет работать площадка автомобильного спорта, где барнаульцы смогут сделать фотографии с машинами.

Гости фестиваля смогут побольше узнать о достопримечательностях региона, а также обзавестись полезными туристическими навыками. В парке проведут экскурсию по мистическим историям “Изумрудного”, познавательно-интеллектуальные игры и викторины, геоквест с использованием аэроснимков и соревнования по сбору магнитных карт региона и страны.

Еще одна площадка познакомит гостей с туристическим потенциалом десяти территорий Алтайского края. К примеру, Солонешенский район расскажет о Денисовой пещере и жизни древнего человека, Калманский район подготовит фотозону с хаски, а Советский район познакомит с возможностями круглогодичного отдыха.

Впервые на фестивале установят сцену на воде, на которой с 17.00 до 19.00 пройдет бардовский фестиваль. Зрители услышат новое прочтение известных и популярных песен Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора.

В течение дня в парке будут работать ремесленные ряды, где можно будет приобрести товары ручной работы: украшения, изделия из керамики, дерева, стекла, свечи и так далее.

5

Какие музеи присоединятся ко Дню туризма в Барнауле?

Обзорные экскурсии в этот день проведут ГМИЛИКА, “Мир камня”, Художественный музей, а также Музей археологии и этнографии Алтая и Музей природы, которые находятся в АлтГУ. Первые экскурсии начнутся в 12.00. Подробнее об этом – на странице фестиваля в соцсетях.

Помимо этого, семь музеев Алтайского края подготовят выставочные композиции на территории “Изумрудного”. Здесь гости праздника смогут познакомиться с интересными экспонатами Алтайского краеведческого музея, музея имени Г.С. Титова, музея-заповедника В.М. Шукшина и других, а также поучаствовать в их программе.

Добавить комментарий

Похожие новости