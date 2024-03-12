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День Василия Капельника: приметы и что нельзя делать 12 марта

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День Василия Капельника: приметы и что нельзя делать 12 марта

12 марта отмечается церковный день памяти преподобного Василия Декаполита

12 марта по народному календарю отмечается праздник Василия Капельника и церковный день памяти преподобного Василия Декаполита.

Что нельзя делать 12 марта

  • Нужно отложить все важные дела, в том числе финансовые, иначе могут начаться проблемы с деньгами.
  • В этот день лучше не покидать дом без причины. Если уйти все же нужно, стоит взять с собой оберег или хотя бы помолиться.
  • Запрещено плевать в огонь, бросать мусор, громко разговаривать или ссориться при нем, иначе настигнут неудачи во всех сферах жизни.
  • Также 12 марта не рекомендуется шить и вышивать: можно испортить изделие.
  • Девушкам категорически запрещено красить волосы в рыжий цвет: считалось, что так в жизнь можно пустить нечисть.

Приметы погоды на 12 марта 

  • 12 марта идет дождь – лето будет теплым, но сырым. 
  • На крышах растаял снег – весна будет ранней. 
  • Пасмурный день – к заморозкам. 
  • За окном солнечно и тепло – будет хороший улов рыбы. 
  • Воробьи чирикают – к улучшению погоды. 
  • Если длинные сосульки свисают с крыши – весна затянется.

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Взято отсюда

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