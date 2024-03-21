День Весеннего солнцеворота: приметы, что можно и нельзя делать 21 марта

В этот день надо принести в дом несколько веточек вербы
21 марта православные верующие почитают память святого Лазаря Муромского. В народе этот день называют Весенним солнцеворотом, или Вербоносицей.
Считалось, что именно в этот день наступает настоящая весна – зацветает верба. Этот кустарник в народе считали целебным.
По традиции женщины в этот день пекли из теста печенье в форме птиц, раздавали их детям, а те выбегали с ними на улицу и “запускали” в небо. Добрым знаком было подбросить птичку, а затем поймать.
21 марта перед иконой святого Лазаря Муромского молятся о твердости в вере, о выборе правильного пути, об излечении болезней, о даре убеждения.
Что можно делать 21 марта
- В этот день важно придерживаться одного простого правила – пребывать в хорошем настроении.
- Влюбленным следовало обязательно увидеться на Вербоносицу, хотя бы чуть-чуть побыть вместе: считалось, что тогда их чувства долго не угаснут.
- На Весенний солнцеворот надо принести в дом несколько веточек вербы, чтобы защитить помещение и домочадцев от нечистой силы, а также от горестей и печали.
- Нужно обязательно слегка похлестать вербными ветками детишек, тогда они будут расти здоровыми и смышлеными.
Что нельзя делать 21 марта
- Следует не засыпать слишком поздно, иначе бед не миновать.
- Категорически запрещено в день Весеннего солнцеворота сажать вербу, иначе велик риск навлечь на себя большие неприятности.
- Нельзя раздавать традиционные булочки в виде жаворонков чужим людям. Их должны кушать только члены семьи.
- Не нужно 21 марта строить планы – они точно не сбудутся.
- Нельзя браться за новые дела – задуманное не осуществится.
- Не стоит в этот день злиться и ссориться – можно навлечь на себя большие неприятности.
- Нельзя устраивать в доме беспорядок.
- Нельзя 21 марта класть деньги в копилку или на депозит.
Приметы
- Если верба зацвела, но снег еще не сошел – жди теплую погоду.
- Если день прохладный – тепло придет нескоро.
- Если облака плывут высоко – к улучшению погоды.
- По погоде на 21 марта судили и о лете.
- Волнистые сугробы на Вербоносицу – к хорошему урожаю хлеба и овощей.
- Петух поет на заборе – к ясной погоде.
- Сильный туман на Солнцеворот – скоро заморозки.
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Взято отсюда