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День воссоединения Крыма с Россией

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День воссоединения Крыма с Россией

С 18 марта 2014 года в нашей стране ежегодно отмечается одно из важных исторических событий – День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

Библиотека Алтайского филиала Президентской академии в честь 10-летия этой знаменательной даты подготовила выставку-путешествие, которая содержит историю становления Крыма от древних времен до наших дней.

Приятного просмотра!

Взято отсюда.

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