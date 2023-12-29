“День выборов” и “Карп отмороженный”. Главные события 2023 года в названиях фильмов

Amic.ru собрал 10 событий 2023 года, которые можно описать названиями фильмов

Переделанный постер фильма “День выборов” / Фото: amic.ru

Традиционно конец года – время подводить итоги прошедших 12 месяцев. В 2023 году событий было немало: продолжалась спецоперация, случился мятеж ЧВК “Вагнер”, началась война в Израиле, а в Барнауле, наконец, открыли долгожданный мост на Новом рынке. Но в наш материал мы включили только те события, произошедшие в Алтайском крае, России и мире, которые можно описать названием какого-нибудь фильма.

“Искусственный разум”

2023 год запомнился взлетом нейросетей. ChatGPT даже написал диплом московскому студенту, сообщал телеграм-канал Baza. Искусственный интеллект рисовал картины, писал тексты и даже музыку.

Поэтому здесь вспоминается научно-фантастический фильм “Искусственный разум” Стивена Спилберга 2001 года о мальчике-андроиде, запрограммированном на любовь.

Постер фильма "Искусственный разум"

“Титаник”

В 2023 году история затонувшего в 1912 году лайнера “Титаник” получила неожиданное продолжение. Глубоководный обитаемый аппарат “Титан”, который погружался к обломкам “Титаника”, пропал 18 июня 2023 года, инцидент обсуждал буквально весь мир.

19 июня начались поисковые работы. Сначала предполагалось, что члены экипажа могут быть живы, а кислорода им хватит на четверо суток. Однако 22 июня примерно в 500 метрах от носовой части “Титаника” были обнаружены обломки глубоководного аппарата. Эксперты сделали вывод, что наиболее вероятной причиной крушения стало мгновенное разрушение корпуса внешним давлением. Пять человек, включая трех туристов, которые находились на борту, погибли мгновенно.

Несмотря на трагичность ситуации, в интернете появилось много мемов о крушении. Люди шутили и о том, что режиссеру Джеймсу Кэмерону пора бы снять вторую часть фильма “Титаник”, на этот раз – о погружении батискафа к затонувшему лайнеру.

Сам Кэмерон в интервью ABS News сказал, что поражен сходством крушений “Титаника” и “Титана”, так как и в том, и в другом случае к трагедии привела чрезмерная самонадеянность и игнорирование предупреждений о риске.

Переделанный постер фильма "Титаник"

“Огонь”

Лето в Алтайском крае запомнилось масштабным пожаром в Егорьевском районе. Пламя разгорелось 19 июня, а потушить его удалось 29-го. С 7 по 14 июня лес горел в Ракитском лесничестве, а с 19 по 29-го – в Лебяжинском. 23 июня пожар удалось локализовать. Общая площадь, пройденная огнем, насчитывает 17,2 тысячи га. А ущерб от лесных пожаров составила 473,1 млн рублей.

Из-за возгорания там ввели режим ЧС, часть населения эвакуировали из села Перешеечного. Также под угрозой эвакуации находились поселки Новосоветский и Речка-Кормиха. В тушении участвовали даже вертолет и самолет.

Тут вспоминается российский фильм 2020 года о тушении лесных пожаров “Огонь” Алексея Нужного. Правда, если в фильме пожар “спалил” населенный пункт, то в Алтайском крае этого удалось избежать, и жилые дома огонь не повредил.

Переделанный постер фильма "Огонь"

“Падение черного ястреба”

В июне 2023 года было событие и похлеще лесного пожара. Всю страну напугал вооруженный мятеж ЧВК “Вагнер”, который случился 23-24-го числа. Бунт закончился так же быстро, как и начался. 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин согласился прекратить мятеж и остановить подразделения ЧВК “Вагнер” на пути в Москву. Сначала Пригожин уехал в Минск, однако затем вернулся в Россию. Также он записывал видео из Сирии.

Ровно через два месяца после мятежа, 23 августа 2023 года, частный самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, разбился рядом с селом Куженкино в Тверской области. Погибли все 10 человек, находившиеся на борту, в том числе Евгений Пригожин и один из руководителей ЧВК “Вагнер” Дмитрий Уткин.

Падение самолета Пригожина – это, конечно, “Падение черного ястреба”.

“День выборов”

С 8 по 10 сентября 2023 года в России прошли муниципальные выборы. В 26 субъектах Федерации выбирали глав регионов, а в 16 – депутатов региональных парламентов. В Алтайском крае победу одержал действующий губернатор Виктор Томенко, который набрал 76,1% голосов избирателей. 18 сентября 2023 года он официально вступил в должность.

Когда речь идет о выборах, то в голову в первую очередь приходит комедия “День выборов” с “Квартетом И” в главных ролях. Как и в фильме, в Барнаул приехали политтехнологи, чтобы работать с кандидатом. Правда, в нашем случае они были не из Москвы, а из Екатеринбурга.

Переделанный постер фильма "День выборов"

“Мост в Терабитию”

30 ноября 2023 года в Барнауле, наконец, открылся мост на Новом рынке. Полтора года оба путепровода были перекрыты из-за ремонта, и поэтому открытия ждали все горожане. Оно прошло с помпой, перед барнаульцами выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

В открытие моста в 2023 году многие не верили и воспринимали это как сказку. Кто-то мечтал, наконец, проехать по обновленному путепроводу. Поэтому на ум напрашивается фэнтезийная драма “Мост в Терабитию”, где дети строят мост через реку и отправляются в сказочное путешествие.

Переделанный постер фильма "Мост в Терабитию"

“Наша Russia: Яйца судьбы”

В ноябре-декабре 2023 года в России сильно поднялись цены на яйца и превысили отметку 100 рублей. Рост составил почти 40%. Во многих магазинах куриных яиц вообще не было.

Ситуация вышла на уровень президента, который на пресс-конференции 14 декабря сказал, что стремительному росту цен на яйца способствовало увеличение спроса на продукт на фоне недостаточного предложения. Президент тогда пообещал, что в ближайшее время стоимость яиц нормализуется.

Чтобы сдержать цены, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и куриных яиц. Также правительство одобрило обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран, пишет РБК. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. 19 декабря первую партию азербайджанских яиц (612 тысяч штук) привезли в Россию. Также в страну должны поступить яйца из Турции и Ирана.

Пожалуй, название комедии “Наша Russia: Яйца Судьбы” лучше всего описывает ситуацию, ведь вопрос поставок яиц действительно стал судьбоносным.

Переделанный постер фильма "Наша Russia: Яйца судьбы"

“Карп отмороженный”

В конце года барнаульцев серьезно взволновала судьба 200 карпов, которых запустили в местный пруд “Изумрудного” в июне 2023 года. В октябре-ноябре жители испугались, что карпы в водоеме замерзнут.

Их хотели выловить еще в октябре, но сделать это не удалось сначала из-за неподходящего оборудования, а после – из-за холодов и льда. В итоге руководство парка решило оставить карпов зимовать в пруду и продлить им жизнь с помощью аэратора. Однако доставка оборудования затянулась из-за аномальных морозов.

В итоге только 15 декабря в парке сделали прорубь и запустили аэратор для обеспечения карпов кислородом. Эти меры, отметил руководитель парка Владислав Вакаев, не дадут замерзнуть воде и обеспечат пруд кислородом.

Сейчас неизвестно, живы карпы или уже “заморозились” в ледяном плену. Многие уверены, что весной барнаульцы увидят всплывших обледенелых рыб, не переживших аномальные сибирские морозы. Что их ждет, покажет время.

Фильм, который напоминает о ситуации, – “Карп отмороженный”. Картина не рассказывает о рыбах, однако, как и история с карпами, это трагикомедия о жизни и смерти.

Переделанный постер фильма "Карп отмороженный"

“Побег из курятника”

В 2023 году американская компания Yum! Brands, которая владела сетью ресторанов KFC в России, завершила сделку по продаже бизнеса и ушла с отечественного рынка. Новым владельцем бизнеса стало ООО “Смарт сервис ЛТД”. С апреля 2023 года в Центральной России начался процесс ребрендинга ресторанов, их переименовали в Rostic’s. Название это не новое, в нулевых и начале десятых эта российская сеть была лидером на рынке фастфуда, но потом ее выкупила KFC.

До Алтайского края переименования добрались в ноябре, и теперь все рестораны KFC в Барнауле называются Rostic’s.

Американская знаменитая курица от нас сбежала, что напоминает мультфильм “Побег из курятника”.

“Смерч”

18 и 19 ноября в Алтайском крае прошел серьезный ураган. Ветер достигал 32 м/с, он повредил деревья и обрушил конструкции. Несколько трасс перекрыли, были повреждены автомобили, более 500 населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва проводов. 17 человек в урагане пострадали, а один погиб.

Фильмов об этом природном явлении сняли много, но, наверное, самый запоминающийся из них – “Смерч” 1996 года.

Переделанный постер фильма "Смерч"

Горняк22



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