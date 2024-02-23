День защитника Отечества. Что мы празднуем 23 февраля и почему?

Праздник существует около сотни лет. Но откуда он взялся и что мы отмечаем на самом деле?

ИА “Амител”

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Поздравляют в этот день не только тех, кто служил, а вообще всех мужчин. Да и не только мужчин. Хотя что именно отмечаем, почти никто и не знает (для некоторых выходные — это уже торжество). Что же мы всё-таки празднуем 23 февраля и когда этот день стал нерабочим — читайте в материале amic.ru.

1

Как появился День защитника Отечества?

День защитника Отечества зародился более века назад. Как ни странно, но свою историю праздник ведёт с 28 января 1918 года. Именно в этот день приняли Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Через год — в январе 1919 года — годовщину создания Красной армии решили отпраздновать. Потому председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК соответствующее предложение, но так как это сделали поздно, то подготовиться к празднику не успели.

Тогда Моссовет во главе со Львом Каменевым предложил совместить годовщину Красной армии с празднованием Дня красного подарка, который выпадал на 17 февраля. День красного подарка — это своеобразная благотворительная акция, когда население должно было жертвовать подарки для красноармейцев. Но так как этот праздник выпадал на понедельник, его решили перенести на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля. “Устройство Дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января”, — сообщала газета “Правда”.

Потом на два года о празднике забыли. И лишь в 1922 году президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии: “В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)”.

Однако впоследствии советское руководство пыталось обосновать выбор даты 23 февраля. В 1938 году появилась новая версия возникновения праздника: 23 февраля отнесли к событиям 1918 года, когда Красная армия столкнулась с немецкими войсками. В “Кратком курсе истории ВКП(б)” указывалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом “немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма — 23 февраля — стал днём рождения молодой Красной армии”. На самом деле в этом сражении победу одержали немцы.

А в 1951 году 23 февраля праздник стали трактовать как первую годовщину “мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии”.



2

Правда, что праздник несколько раз менял название?

Да. Сначала его называли Днём Красной Армии и Флота. Но с 1946 года название сменили на День Советской Армии, а с 1949 года — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Но после распада Советского Союза название снова изменили. В феврале 1993 года по инициативе Комитета Верховного Совета РФ по вопросам обороны и безопасности новое название праздника ввели постановлением “Об установлении знаменательного дня Российской Федерации — Дня защитника Отечества”. Считается, что официальным праздник стал в 1995 году, когда президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон “О днях воинской славы и памятных датах России”. 3

А когда День защитника Отечества стал выходным?

В 2002 году по решению Госдумы этот праздник стал официальным выходным днём. 4

Что значит День защитника Отечества сегодня?

23 Февраля считается государственным всенародным праздником, который посвящён всем поколениям защитников Отечества. В России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах вооружённых сил страны. Эта дата считается неформальным народным праздником всех мужчин. Однако в этот день поздравляют также и женщин-военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны.

В этот день в Москве проводят торжественную церемонию возложения венков к Могиле неизвестного солдата. Во многих городах и сёлах проходят праздничные концерты, акции.

5

День защитника Отечества отмечают только в России?

Нет. Его отмечают также в Белоруссии, Киргизии, Южной Осетии, Таджикистане, Армении и других странах.

Горняк22



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