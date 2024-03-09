У себя в соцсетях он опубликовал подробное резюме

9 марта 2024, 21:24106Написать комментарий

Актер Семен Трескунов, известный по ролям в фильмах «Родные» (12+) и «Ивановы-Ивановы» (18+), пожаловался у себя в соцсетях на то, что у него нет работы и заканчиваются деньги.

— Этот день приближался как мог, дышал в спину, хватал за руки, я вырывался, отбегал, прятался, а он всё настигал и настигал — и вот настиг! Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше, — написал Трескунов у себя в соцсетях.

На счету молодого человека, который начал сниматься еще в 12-летнем возрасте (сейчас ему 24), сегодня больше полусотни работ в кино и сериалах, но за последние два года эта профессия стала для него неактуальной.

— Хотя большинству из вас я известен прежде всего как актер, эта специальность уже не актуальна для меня последние два года, и за это время я успел накопить и развить компетенции в смежных областях до профессионального уровня, — отмечает Трескунов.

С актерской деятельностью Трескунов, считавшийся в России одним из самых перспективных молодых артистов (Никита Михалков в 2021 году заявлял, что молодой человек получает 120 тысяч рублей за один съемочный день, но эту информацию никто не подтвердил, но и не опроверг), завязал после того, как уехал из страны весной 2022 года. Сначала он репатриировался в Израиль и получил еврейское гражданство, но позже уехал в Испанию, обосновался вместе с женой в Барселоне, снял жилье, пытался найти работу и сменил имя — теперь его зовут Сэм.

— Во-первых, мне в целом нравится такая вариация имени. Во-вторых, она интернациональная, короткая и фонетически легче произносится, нежели Семен, — рассказывал Трескунов в одном из интервью. — А еще за границей со мной случился казус. Была Неделя русского кино в Лондоне — мы все сидели за столом, у нас были таблички. А мое имя в английской транскрипции пишется Semen — как «семя». Напротив сидела актриса и всё время смотрела на меня. Я думал, что нравлюсь ей, а она в конце сказала: «Это ты попросил себя так записать? Посмотри, что это значит». Поэтому теперь я Сэм. С Сэмом таких осечек нет.

В Россию Трескунов возвращаться не планирует, да и, по некоторым данным, его здесь включили в некий черный список актеров, которым отказывают в ролях. В отсутствии актерской работы Сэм за два года освоил новые навыки. На фрилансе готов писать свои сценарии и редактировать чужие, придумывать концепции для музыкальных клипов и рекламных роликов, писать статьи, колонки, посты, тексты для песен, бизнеса или журналистских проектов.

— Если говорить про полный рабочий день на окладе, то я умею организовывать творческую работу команды для реализации художественных проектов, управлять командой для реализации коммерческих проектов, ассистировать режиссерской группе на любой позиции, — рассказывает в резюме Сэм.

Но на самом деле, признаётся парень, он бы хотел быть сценаристом или режиссером, снимать кино, сериалы и креативную рекламу и писать книги.

Несмотря на трудности, о возвращении в Россию Семен Трескунов и не думает. На днях, кстати, Алла Пугачева, записывая видеообращение к Стасу Михайлову, заметила, что «не собираются нормальные люди возвращаться».

Взято Источник

10.03.2024