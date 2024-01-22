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Деньги взамен земельного участка стали востребованной мерой поддержки многодетных семей края

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Деньги взамен земельного участка стали востребованной мерой поддержки многодетных семей края

Она действует в регионе год; об итогах реализации этой меры «Вестям» рассказали в профильном комитете краевого парламента.

Семьям, в которых воспитываются пять и более детей, предоставлено право выбрать: или ждать получения земельного участка от государства, или заменить его денежной выплатой в размере двести тысяч рублей. Деньги – строго целевые: их можно направить на покупку жилья, в том числе, на первоначальный взнос по ипотеке, строительство и ремонт дома, подключение к инженерным сетям. За год выплаты оформили 85 семей. Из краевого бюджета на эти цели было израсходовано почти 17 миллионов. В 2024 году на эту статью в бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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