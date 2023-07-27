“Деньги закопали в землю”. Какой урожай получат крестьяне в Алтайском крае?

Хуже всего обстоят дела в Западной Кулунде и на юге Приалейской зоны, но есть районы, где прогнозы оптимистичные

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Уборочная кампания стартовала в Алтайском крае, но в этом году рассчитывать на рекорды региону не приходится. 13% от всех полей из-за длительной аномальной жары, суховеев и дефицита осадков находятся в плачевном состоянии и здесь ситуация уже не улучшится. Хуже всего обстоят дела в Западной Кулунде и на юге Приалейской зоны. Другие районы, где виды на урожай были неплохие, сейчас, наоборот, заливают дожди и это мешает аграриям выйти в поля, снижается качество зерна и грозит развитием его болезней. О том, как переживают этот нелегкий аграрный год алтайские крестьяне, читайте на amic.ru.

Деньги просто закопали в землю

Такой засухи в Кулундинской степи не было с 2012 года. Еще с осени 2022 года здесь фиксировался большой недостаток влаги в почве. Зимой снега выпало мало, а растаял он слишком рано, поэтому ее дефицит так и не восполнился. Чтобы получить всходы, сев в табунском хозяйстве “Степное” его директор Отто Гросс рискнул начать раньше обычных сроков – в поля они вышли еще в конце апреля. И правильно сделали, потому что в середине мая во всем Алтайском крае установилась аномальная жара до +28°С – запасов влаги в продуктивном слое почвы стало еще меньше.

На этом испытания крестьян не закончились. В регионе ударили ночные заморозки, температура понижалась до -9°С. А в начале июня установилась аномальная жара под +40°С, начались затяжные суховеи. Осадков же все это время практически не было. В итоге большая часть посевов яровых зерновых и подсолнечника, которые взошли, пострадали, говорит собеседник агентства.

“Мало того, что у нас достигнуты опасные критерии по почвенной засухе, так еще и нескончаемые суховеи. Ветра такие, что валит с ног, и жара, как в бане. Местами по нашему району поля стоят полностью черные: всходов нет до сих пор. Есть и такие, где они единичные и колос полупустой или его нет вообще, и, я думаю, уже и не будет. Много низкорослого подсолнечника, который не успел сформироваться, – вырос по колено и уже цветет. Сюда с жаткой не зайдешь. Как эти бедные растения еще стоят, я не знаю”, – говорит Отто Гросс.

В “Степном” озимую пшеницу не сеют. Но в соседних хозяйствах, кто это делает, такие поля уже перепахали, потому что на них тоже ничего нет, рассказывает аграрий. Когда в хозяйствах Табунского района приступят к уборочной кампании, сказать сложно. Сейчас крестьяне думают: косить выборочно то, что наросло, или вообще бросить эти поля. По информации amic.ru, решается вопрос о введении здесь режима ЧС.

“У нас сейчас голова на раскоряку. Деньги просто закопали в землю. Но животноводческим хозяйствам еще сложнее – им теперь скот кормить нечем. Сенокосов нет, все травы сгорели. Это тоже очень больной вопрос”, – делится переживаниями Отто Гросс.

Убирают меньше, чем посеяли

О проблемах с кормовой базой волнуется и генеральный директор ООО “Виноградовка” (Кулундинский район) Алексей Головко. В хозяйстве, которое занимается не только растениеводством, но и разведением мясного КРС и лошадей, нужно заготовить минимум три тысячи тюков сена. А его в районе вообще нет – все выгорело, говорит руководитель.

“Своих кормов в этом году мы вообще не заготовили, вся трава сгорела. В другом районе закупили 900 тюков, но это меньше третьей части от необходимого объема. Сейчас у нас стоит вопрос: то ли оставлять скот, то ли вырезать”, – рассказывает Алексей Головко.

Серьезно пострадали в Кулундинском районе и посевы на полях – 85%, по оценкам собеседника агентства. Внушают оптимизм только посевы на полях, которые расположены вблизи с Благовещенским районом. Убирать первую пшеницу аграрий планирует начать через неделю, но урожайность, по его предварительным оценкам, составит 2 – максимум 2,5 центнера с гектара.

“Обычно мы получали 6-7 центнеров с гектара, поэтому такое снижение для нас критично. По урожаю семечки тоже большой вопрос. Подсолнечник сейчас цветет в самую жару, а осадков нет – это плохой признак, неизвестно, как семечка нальется. Два дня назад в соседнем хозяйстве выехали убирать рожь. Норма высева у них была 130 килограммов на гектар, а собрали 97 кг. Это даже меньше того, что посеяли”, – рассказывает Алексей Головко.

13% полей – в критическом состоянии

В целом по Алтайскому краю 13% от всех полей вызывают серьезные опасения, еще 65% находятся в удовлетворительном состоянии, об этом свидетельствуют данные последних космоснимков. Хуже всего обстоят дела с посевами в Западной Кулунде и на юге Приалейской зоны, сообщила amic.ru начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра Светлана Тарасова.

Хороших дождей в Славгороде не видели с третьей декады апреля. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое составляют менее 10 миллиметров. Кроме того, с 15 июня по 15 июля здесь фиксировалась еще и атмосферная засуха. В Ключах, Угловском и Родино осадков ждут с третьей декады мая.

“Прогнозы по урожайности в Алтайском крае в этом году мы даем ниже среднего и средние. Общий результат по пшенице и гречихе ожидаем порядка 9-11 центнеров с гектара, по ячменю – 11-13. Состояние кукурузы, которая еще не успела вырасти, может улучшиться за счет продуктивных осадков. Они прошли в период с 20 по 23 июля в большинстве районов, но опять не затронули засушливые. Там растениям уже ничего не поможет”, – говорит Светлана Тарасова.

Снижение урожайности из-за засухи в регионе по всем культурам в 2023 году (по сравнению с рекордным 2022-м) руководитель сельхозпредприятия имени Титова и ООО “Майское” Александр Траутвейн прогнозирует на уровне 25-30%. Больше всего, по его мнению, просядет пшеница.

“Много озимой пшеницы вымерзло из-за ноябрьских-декабрьских заморозков, когда снег еще не лег. Та, что выжила, попала под майскую и июньскую засуху. Если в нашем хозяйстве мы планировали собрать 50 центнеров с гектара, дай Бог хотя бы 30 взять. Это уже падение будет больше, чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Яровая тоже подгорела в июне, когда стояла аномальная жара, – по ней урожайность ожидаю ниже на 50-60%. Хуже будут и результат по гречихе, у которой из-за сильной засухи пострадали всходы”, – говорит Траутвейн.

Дожди отпоили сою и гречиху, но губят пшеницу

Примерно такие же прогнозы делает руководитель крестьянского хозяйства из Топчихинского района, член Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозформирований Алтайского края Сергей Лысов. Но компенсировать эти недоборы урожая рассчитывают за счет гороха, по которому в этом году увеличили посевы за счет сокращения площадей под яровой пшеницей.

“Самый хороший урожай, даже выше рекордного 2022-го года, должен быть по гороху. Этой сельскохозяйственной культурой сейчас активно интересуется Китай. Надеемся, что будут перспективы экспорта и получится на ней хоть что-нибудь заработать”, – рассказывает аграрий.

Ждут в хозяйстве также прибавку по таким поздним культурам, как соя и гречиха. У этих культур срок вегетации более длинный, поэтому на их развитие положительно повлияли июньские дожди и те, что зарядили сейчас. Вместе с тем, осадки не дают начать хозяйству уборку ранних зерновых.

“Мы бы уже вышли в поля, но теперь ждем, когда установится погода”, – говорит Сергей Лысов.

Не рад затянувшимся дождям и директор ООО “Вектор” (Троицкий район) Михаил Авдеев. Начать косить озимую пшеницу он планирует в конце этой – начале следующей недели, если прекратятся осадки. Но кроме задержек такая погода отрицательно сказывается и на качестве зерна, отмечает собеседник агентства.

“Когда стоит жара и повышенная влажность, начинает страдать качество зерна, так как вымывается клейковина и белок. Мы рассчитывали, что получим пшеницу третьего класса, но после дождей зерно помутнело. Скорее всего, будет только пятый, а это уже потери в деньгах. Что касается в целом урожайности, оценим после уборки, но то, что он будет ниже прошлого года, – однозначно”, – говорит Авдеев.

Результат покажет только бункер

В Тальменском районе осадков для роста и развития растений было достаточно, поэтому и прогнозы здесь более оптимистичные. Гендиректор ООО “Анисимово” Сергей Кацендорн подчеркивает, что конечный результат “только бункер покажет”, но ожидает, что урожай будет не хуже 2022 года. Тогда в хозяйстве, посевной клин которого составляет 4150 гектаров, “в круг” получили 36 центнеров с гектара. Больше всего в этом году радует видовая урожайность по яровому овсу и озимой пшенице.

“Сейчас зернотрейдеры из Казахстана, где в этом году сильная засуха, уже активизировались. Это внушает нам оптимизм. Если границу не закроют, это позволит алтайским крестьянам выгодно продать урожай. За последнее время цены по всем видам культур выросли на 10-12%. Было бы хорошо, если бы они вернулись к уровню 2021 года. Ждем стабилизации рынка и надеемся на это”, – говорит Сергей Кацендорн.

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