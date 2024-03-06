Денис Парфенов: Пенсионная реформа продолжается

Олигархическому капиталу показалось мало проведённой сразу после выборов президента в 2018 году бесчеловечной пенсионной «реформы», когда в результате повышения возраста выхода на пенсию всей стране фактически «впаяли» 5 лет принудительных работ. КПРФ тогда выступила решительно против этой людоедской «реформы» и проводила крупные митинги в центре Москвы. И хотя тогда полностью остановить «реформу» не вышло, хотя бы удалось заставить власть пойти на ряд смягчений и уступок.

И вот – новая угроза пенсиям большого числа работников. Ассоциация, которая с декабря 2023 года объединяет российские цифровые платформы, готовит текст для законопроекта о занятости, своих сотрудников. Одно из предложений отечественных маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и «Авито») – снять с них обязательства производить пенсионные отчисления и вносить страховые взносы за сотрудника в ПФР. В общем, наши капиталисты-монополисты стремятся к мировым «стандартам» работы цифровых платформ, таких как Amazon или eBay, где у работников полностью отсутствуют социальные гарантии: медицинское страхование, пенсионные взносы или оплачиваемый отпуск. И так большинство сотрудников (курьеры, работники ПВЗ, таксисты и т.д.) в России оформлены как самозанятые, что, конечно, сделано для того, чтобы работодатель не только платил меньше налогов, но и мог умыть руки, если у кого-то хватит наглости хотя бы намекнуть на льготы по соцпакету. Этим ущемление со стороны эффективных частных собственников не ограничивается. Зачастую цифровые платформы используют рейтинговую систему, которая за счёт штрафов даёт право менеджерам по поводу и без урезать зарплаты работнику склада или курьеру, заставляя трудиться почти даром. Порой последние могут получить штрафные баллы, опоздав на адрес на пару минут, при том, что платформой установлен довольно краткий период для доставки заказа – тютелька в тютельку. Неоднократно курьеры заявляли об ущемлении трудовых прав и проводили забастовки. Всевозможных полузаконных методов «наехать» на работника хватает. Но капиталу же хочется диктовать свою волю полностью легально, верно? Очевидно, это и побудило основных продавцов и интернет-площадки заняться законодательной деятельностью, чтобы подделать «базу» под себя. С наглостью и лоббизмом крупного бизнеса можно бороться только объединением трудящихся в профсоюзы, на стыке экономической и политической борьбы. В противовес ассоциации монополистов рынка онлайн-продаж должна существовать соответствующая организация, которая будет заниматься защитой прав трудящихся. Тем более что, по статистике, в III квартале 2023 года количество людей, которые заняты на платформах, достигло почти 2,5 млн человек – объединившись, такая масса работников станет чрезвычайно грозной силой. Летом 2023 года КПРФ запустила «горячую линию» для тех, кто столкнулся с нарушением трудовых прав. Теперь любой нуждающийся может получить юридическую помощь в части защиты трудовых прав: для этого достаточно позвонить по телефону 8 (800) 500-28-37 или оставить электронную заявку на сайте kprfprof.ru. Защите труда уделяется большое внимание в предвыборной программе нашего кандидата в президенты РФ Николая Михайлович Харитонова. А для самых решительных работников, готовых организовывать трудящихся на борьбу со всевластием капиталистов, КПРФ периодически проводит специальные курсы для профсоюзных активистов.

Взято отсюда.

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