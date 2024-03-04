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Депутат допустил блокировку “Википедии” в России

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По словам Антона Горелкина, сайт нарушает требования о запрете популяризации VPN

Депутат допустил блокировку "Википедии" в России

Сайт “Википедия” / Фото: unsplash.com

“Википедию” могут заблокировать в России по закону о запрете популяризации VPN, который вступил в силу с 1 марта. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

По его словам, главной причиной для принятия решения может стать статья, которая описывает способы обхода блокировок с помощью VPN и “настоятельно рекомендует пользователям их применять”. Как отметил депутат, это “полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор”.

“Законные основания для блокировки “Википедии” есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей”, – подчеркнул Горелкин.

Парламентарий отметил, что вся ценная информация из “Википедии” уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и доступна на порталах “БРЭ”, “Рувики” и “Руниверсалис”. Эксперты РОЦИТ тем временем уже разрабатывают решение, чтобы по ссылке на статью “Википедии” пользователю предлагалось открыть ее “безопасный вариант” на одном из отечественных аналогов, подчеркнул Горелкин.

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