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Депутат ГД объяснил, почему льготную ипотеку отменят летом с вероятностью 99%

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Решение о закрытии не должно коснуться программ, рассчитанных на социально незащищенные категории

Депутат ГД объяснил, почему льготную ипотеку отменят летом с вероятностью 99%

Фото: unsplash.com

В России не станут продлевать льготную ипотеку на новостройки после 1 июля 2024 года, рассказал “Парламентской газете” председатель комитета Госдумы по бюджету и финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков отметил, что застройщики взвинтили цены на недвижимость из-за огромного ажиотажа вокруг льготных ипотечных программ.

“Разница в цене между первичным и вторичным жильем составляет порядка 40%. При том что в нормальный период она не превышала 10%”, – подчеркнул депутат, напомнив, что льготная ипотека, прежде всего, рассчитана на новое жилье.

В итоге люди получают льготную ипотеку с низкими процентами, но вынуждены покупать жилье с накрученной стоимостью.

“Досрочно программу никто закрывать не будет. Но вероятность, что после ее закроют, – 99%”, – уверен парламентарий.

Он также предположил, что решение о закрытии не коснется программ, рассчитанных на социально незащищенные категории населения. Также должны остаться различные региональные программы для привлечения новых жителей.

Ранее в России повысили первый взнос и изменили лимит по льготной ипотеке.

Горняк22

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