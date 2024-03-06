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Депутат ГД предложила соединить дорогой Алтай и Туву и “закольцевать” Алтайский край

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Это позволит вывести экотуризм в Сибири на невероятный уровень

Депутат ГД предложила соединить дорогой Алтай и Туву и "закольцевать" Алтайский край

Анжелика Глазкова / Фото: akzs.ru

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила построить дорогу между республиками Тыва и Алтай, сообщает “Атмосфера”.

“Нужна дорога, соединяющая две республики – Алтай и Туву! Природа и там и тут задвинет любую Швейцарию (жаль, что правительство этого не понимает). Тогда можно развивать и экотуризм и путешествия по лучшим в мире озерам с лечебной, соленой и теплой водой”. Сюда же закольцевать и Алтайский край с его достопримечательностями”, – отметила Глазкова.

И тогда, подчеркнула она, все будут отдыхать в России и пробовать лучшие продукты, дышать лучшим воздухом и любоваться лучшими красотами.

город Горняк

Источник

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