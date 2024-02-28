Депутат ГД заявил, что российским мужчинам “никто не запретит красить губы”

А вот появляться в общественных местах в таком виде – это уже другая история
Александр Хинштейн / Фото: t.me/Hinshtein
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что никто не может запретить мужчине красить губы или наращивать ногти, но появление в таком виде в общественных местах грозит наказанием.
Хинштейн подчеркнул, что в России никто не желает идти по пути Северной Кореи и, например, делать список одобренных мужских причесок. Речь идет просто о соответствующем мужчине внешнем облике.
“Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации – это другая история”, – пояснил депутат.
Он напомнил, что появление в общественном месте мужчины с женским макияжем подпадает под федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”.
Накануне Хинштейн объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России.
горняк
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