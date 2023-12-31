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Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым годом

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И благодарит за поддержку

Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым годом

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба “Справедливой России – За правду”

Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду” Александр Терентьев обратился к жителям региона с новогодним поздравлением. 

“Традиционно в конце уходящего года мы подводим итоги: вспоминаем яркие события, важные достижения, успехи и поражения, анализируем, что удалось сделать, а где нужно поработать над ошибками. 2023 год научил нас жить и работать в другом времени и в других реалиях, о которых раньше мы знали только из учебников истории. Иначе – никак, ведь все процессы, которые происходят в стране, касаются каждого из нас. Сложно? Да! Но этот год сделал нас вопреки всему ближе друг к другу и к нашим корням, дал возможность прочувствовать, насколько сильны мы, когда вместе”, – сказал народный избранник.

Он напомнил, что в 2023 году в крае прошли важные выборы – когда жители региона решали, кто будет руководить регионом следующую пятилетку. “Справедливая Россия – За правду” и кандидат Евгения Боровикова показали хороший результат – второе место.

“Спасибо вам за поддержку. Мы вновь сумели подтвердить свое лидерство среди оппозиции на местных выборах. И это еще раз подтверждает, что наш ежедневный кропотливый труд, борьба за справедливость и правду – все не зря. И это дает силы продолжать бороться и достигать новых побед”, – добавил Терентьев. 

Дорогие земляки, однопартийцы, обратился социалист, с Новым, 2024-м годом!

“Пусть он подарит нам как можно больше приятных событий и впечатлений. Пусть те высоты, которых не удалось достичь в прошлом году, покорятся в следующем! Ставьте новые цели и смело идите к их достижению. И пусть справедливость и правда всегда сопровождают вас на жизненном пути. С праздником! Будьте здоровы, счастливы и любите Родину всем сердцем!” – подчеркнул депутат.

горняк

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