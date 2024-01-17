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Депутат Госдумы добился ремонта крыши дома в алтайском селе

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Жители поблагодарили Александра Терентьева за решение проблемного вопроса

Депутат Госдумы добился ремонта крыши дома в алтайском селе

Крыша / Фото: Freepik

Жители многоквартирного дома в селе Черемное Павловского района поблагодарили депутата Госдумы от Алтайского края, лидера регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду” Александра Терентьева. После многих лет ожидания они, наконец, живут без дождя в своих квартирах, сырости и плесени. Подробности рассказали в пресс-службе партии.

В доме № 50а по ул. Привокзальной 21 квартира, живут в нем семьи с детьми, пенсионеры. И долгие годы они ждали капитального ремонта кровли, потому что их очередь все никак не наступала из-за неполноценной оплаты взносов собственниками. В 2016 году дом стоял в программе на период с 2017 по 2019 год. Затем срок передвинули на 2023-й. Жители забили тревогу в 2021-м. А в 2022-м собственникам сообщили, что ремонт дома будет в 2025 году.

Люди обратились к Александру Терентьеву, который направил запросы в краевое правительство, прокуратуру, главе района.

Перенести срок ремонта на более ранний ввиду плачевного состояния конструкции, к сожалению, не удалось. Однако удалось сохранить хотя бы 2023-й – в прошлом году крышу сделали. Собственники уверены, что без поддержки депутата ремонт в их доме переносили бы бесконечно. Сельчане поблагодарили Терентьева за то, что он прошел этот непростой путь вместе с ними и отстоял их право на добротную крышу над головой.

новости Локтевский

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