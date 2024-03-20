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Депутат Госдумы и прокуратура пытаются вернуть пенсионеру 10 лет сельского стажа

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При расчете пенсии мужчине не учли 10 лет работы на сельскохозяйственном предприятии

Депутат Госдумы и прокуратура пытаются вернуть пенсионеру 10 лет сельского стажа

Село. Сельское хозяйство / Фото: frimufilms on Freepik

Более пяти лет житель алтайского села добивался справедливого назначении пенсии. Помогла лишь жалоба депутату Госдумы, который обратился в прокуратуру. 

Проблема возникла у ветерана труда, инвалида II группы из Родинского района. С 1992 по 2002 год он работал шофером в совхозе “Вознесенский”. И эти 10 лет ему не зачли в сельский стаж, из которого рассчитывается дополнительная выплата к пенсии. Мужчина обратился к депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду” Александру Терентьеву. Народный избранник направил запрос в Социальный фонд и тоже получил отказ: оснований учитывать эти годы нет, сказали специалисты государственного органа.

Александр Терентьев обратился в прокуратуру Алтайского края. И там выяснили, что решение Соцфонда противоречит законодательству. В совхозе, где работал мужчина, выращивали зерновые. А значит,  организация занималась экономической деятельностью в сельском хозяйстве. То есть мужчина имел права на включение указанных лет в сельский стаж. 

“К сожалению, на исправление этой досадной ошибки труженику потребовались годы переписки с профильными ведомствами. И та еще нервотрепка для пенсионера. И только его вера в правоту и упорство привели к решению”, – прокомментировал Александр Терентьев.

В Общественную приемную депутата поступает немало подобных обращений от пенсионеров. И каждому из них пытаются помочь.

город Горняк

Источник

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