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Депутат Госдумы объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России

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Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль “Радуга”, который проводят уже четверть века

Депутат Госдумы объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России

Александр Хинштейн / Фото: t.me/Hinshtein

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале разъяснил, имеет ли отношение радуга к ЛГБТ (запрещенное в России движение).

Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль “Радуга”, существующий с 2000 года. Организаторы мероприятия отметили, что сейчас происходящее вокруг радуги доходит до маразма.

“Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать”, – объяснили организаторы.

Хинштейн заявил, что уже попросил оставить название, ведь в России “нет претензий к радуге”.

“В нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ – нет. Можно любую историю довести до абсурда”, – указал депутат.

новости Алтайский

Источник

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