Депутат Госдумы объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России

Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль “Радуга”, который проводят уже четверть века
Александр Хинштейн / Фото: t.me/Hinshtein
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале разъяснил, имеет ли отношение радуга к ЛГБТ (запрещенное в России движение).
Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль “Радуга”, существующий с 2000 года. Организаторы мероприятия отметили, что сейчас происходящее вокруг радуги доходит до маразма.
“Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать”, – объяснили организаторы.
Хинштейн заявил, что уже попросил оставить название, ведь в России “нет претензий к радуге”.
“В нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ – нет. Можно любую историю довести до абсурда”, – указал депутат.
новости Алтайский
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