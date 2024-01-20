Депутат Госдумы рассказал, кто сейчас хозяева России

Михаил Делягин резко выступил против мигрантов

Кадр: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин резко раскритиковал нынешнюю миграционную политику России. С такой речью парламентарий выступил в ГД на фоне голосования за лишение мигрантов гражданства в случае различных правонарушений с их стороны.

Во время своей речи парламентарий сказал, что когда иностранец получает гражданство РФ, он дает клятву соблюдать законы, права и свободы граждан, уважать культуру, историю, традиции и прочее. И когда человек нарушает эту клятву, оскорбляя россиян по национальному признаку и демонстрируя неуважение к культуре, он “в одностороннем порядке разрушает договор, который заключил с государством”.

Делягин привел в пример Францию, где мигрантов лишают приобретенного гражданства не только за любое уголовное преступление, но и за пять административных нарушений за год – например, за переход дороги на красный. “И мы видим, что даже этого недостаточно для сохранения Франции”, – отметил он.

По словам депутата, занимаясь обсуждением таких вопросом всерьез, “мы демонстрируем неуважение к себе”, и в таком случае “как мы можем рассчитывать, что кто-то другой будет уважать нас”. Он также заявил о “мигрантском терроре” по всей стране, который “носит уже демонстративный характер”.

“Избиратели говорят: “политика государства – это замещение нас мигрантами”. В условиях СВО возникновение таких представлений обществом уже есть угроза существованию страны. Мы видим безнаказанность этнического террора”, – заявил Делягин.

“Меня спрашивают: “А кто хозяин России?” По конституции – многонациональный народ России. Но мы же видим, что хозяева – это диаспоры! Что такое диаспоры? Это орган государственного управления Российской Федерации извне в ряде случаев”, – отметил он. Напоследок Делягин сказал, что, отвергнув законопроект о лишении гражданства, “мы ответим, что хозяева России – это не многонациональный народ по Конституции, а это те, кого сюда завозят”.

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