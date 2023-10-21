Депутат Гурулев призвал “уничтожить” в России “гниль”, не согласную с Путиным

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телепрограммы Владимира Соловьева призвал к жестким мерам в отношении той части российского общества, которая не согласна с политикой президента Владимира Путина. Пишет МК.

Рассуждая о президентских выборах, которые должны состояться в марте 2024 года, депутат подверг критике предложения отменить голосование. Он пояснил, что, по его мнению, для сохранения в период СВО на посту действующего руководства отмена выборов не понадобится. Гурулев убежден в том, что народ не хочет менять главу государства.

“Даже если мы будем ходить в носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга, – заявил Гурулев. – Я железно знаю, что он победит капитально, так, что не снилось всей этой швали – Макрону, Байдену, Шольцу и тому подобное”.

Депутат выразил уверенность в том, что таково “состояние нашего общества на сегодняшний день”. Что касается тех россиян, которые, по мнению Гурулева, составляют меньшинство, с такими он призвал бороться.

“И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена”, – заявил депутат Госдумы.

ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА А.ГУРУЛЕВА

Автор: vizitka01

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