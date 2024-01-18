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Депутат объяснил, почему “слабый” рубль поддерживают в России

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Главное – не создавать проблемы для экспортеров

Депутат объяснил, почему "слабый" рубль поддерживают в России

Фото: amic.ru

России выгодно иметь курс на уровне 90 рублей за доллар, рассказал “Парламентской газете” депутат Анатолий Аксаков.

Аксаков отметил, что “сейчас мы эту планку перескочили”. По данным на 18 января, стоимость доллара менее 90 рублей – 88,3 рубля.

“Вопрос в том, чтобы нам не создать проблемы для экспортеров. Ведь они заинтересованы в слабом рубле, а импортеры заинтересованы в крепком рубле. И поэтому нужен баланс, чтобы импортеры могли приобретать те товары, которые нам необходимы в стране. Но и при этом экспортеры не страдали, продавая товары и выручая валюту, которую они потом превращают в рубль”, – пояснил парламентарий.

При этом Аксаков подчеркнул, что рубль стабилизировался и укрепляется благодаря очень грамотной финансовой политике Центробанка.

Ранее эксперты спрогнозировали курс “плавающего рубля” на 2024 год.

горняк

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