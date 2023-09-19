Депутат предложил не требовать от операторов не повышать цены на связь - ГОРНЯК22

По мнению Антона Горелкина, инфляцию и сложные обстоятельства в условиях санкций отрицать нельзя

Фото: unsplash.com

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал не требовать от российских операторов не повышать тарифы на связь.

Накануне ФАС обязала “большую четверку” операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В случае неисполнения предупреждений компаниям пригрозили уголовными делами.

“Не уверен, что нужно продолжать требовать от операторов не повышать тарифы, а ведь именно из-за этого появляются такие ухищрения, как запрет бесплатной раздачи трафика. Инфляцию отрицать нельзя, как и сложные обстоятельства, в которых отрасль работает в условиях санкционного давления”, – написал парламентарий в телеграм-канале.

Горелкин добавил, что на сегодня основной объем трафика генерирует YouTube, но при этом платить за него обяжут российских представителей бизнеса.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не будут блокировать YouTube, пока не появится адекватная замена. В противном случае “заложниками станут пользователи”.

Источник