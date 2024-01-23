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Депутат предложил заблокировать смайлики, чтобы бороться с пропагандой ЛГБТ*

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По его словам, дети пересылают друг другу эмодзи с нетрадиционным подтекстом

Депутат предложил заблокировать смайлики, чтобы бороться с пропагандой ЛГБТ*

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1240852

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил заблокировать эмодзи в мессенджерах, чтобы бороться с пропагандой ЛГБТ (запрещенное в России движение). Его слова передает “Российская газета”.

По словам Журавлева, речь идет о смайликах, на которых изображены “однополые пары с детьми, целующиеся мужчины, и женщины, беременный мужчина, мужчина-невеста с усами, бородатые женщины и т. д.”.

Депутат заявил, что дети пересылают эти изображения друг другу. Журавлев возмутился тем, что разовое обнаружение ребенком информации о нетрадиционных отношениях не является нарушением закона.

А также добавил, что мессенджеры являются более посещаемыми, чем любые сайты, поэтому необходимо задуматься о запрете на использование некоторых эмодзи.

город Горняк

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