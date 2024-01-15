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Депутаты АКЗС решат, будут ли алтайские магазины продавать алкоголь после 9 вечера

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По мнению разработчиков, это обеспечит равные условия для торговых сетей и магазинов

Депутаты АКЗС решат, будут ли алтайские магазины продавать алкоголь после 9 вечера

Фото: amic.ru

Законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в торговых сетях рассмотрят депутаты АКЗС на сессии 25 января. Повестку заседания уже утвердил совет АКЗС, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального парламента.

Разработчиками законопроекта выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов и управление по предпринимательству.

По задумке инициаторов, время продажи алкоголя в торговых сетях и магазинах необходимо увеличить с 21:00 (действующая сегодня норма) до 22 или 23 часов. По их словам, это, во-первых, обеспечит равные условия для магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права торговать спиртным, с “наливайками”, фактически торгующими “навынос” под видом работы бара. Также решение позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, продаваемый нелегально, считают они.

Еще один аргумент разработчиков в пользу законопроекта в том, что в Алтайском крае действует одно из самых строгих в стране временных ограничений по продаже алкоголя. При этом в других регионах магазины могут продавать горячительные напитки до 22:00 или 23:00 часов. Верхняя граница в 23:00 установлена федеральным законом.

Ранее представители барнаульских специализированных магазинов, алкомаркетов и торговых точек объяснили amic.ru, позволит ли законопроект снизить популярность “наливаек”, и рассказали, почему почему не все алкомаркеты готовы увеличивать время работы. Почитать можно в материале: “Золотой” час. Одобряет ли ретейл продажу алкоголя после 21:00 и кому это невыгодно”. А узнать, что об инициативе думают алтайские депутаты и эксперты, можно в статье “Людям неудобно”. Депутаты о продлении времени продажи алкоголя на Алтае”.

горняк

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