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Депутаты предложили наказывать хозяев агрессивных собак не на словах, а на деле

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Расследование нападений собак предложили передать полиции

Депутаты предложили наказывать хозяев агрессивных собак не на словах, а на деле

Злая собака оголила клыки / Фото: pxhere.com

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы передать полиции полномочия по расследованию инцидентов, связанных с нападениями домашних собак на людей, пишет “Парламентская газета”.

Как пояснили депутаты, сегодня на местные органы исполнительной власти возложена обязанность рассматривать происшествия, связанные с нападениями домашних собак на людей. В Петербурге, например, этим занимается управление ветеринарии, сотрудники которого при этом не могут разыскивать хозяев собак и задерживать их.

В итоге получается такая ситуация: число нападений растет, однако нет ни одного протокола.

Депутат Андрей Рябоконь отметил, что в целом по России ежегодно происходит больше двухсот тысяч нападений агрессивных собак на людей.

“Среди такого количества животных есть и домашние. Но никаких последствий для их хозяев, несмотря на установленную законом ответственность, не наступает. Во всех городах и регионах ситуация складывается примерно одинаковая”, – указал депутат.

Законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях инициаторы готовят для рассмотрения в Госдуме.

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