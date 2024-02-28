реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Депутаты предложили не учитывать мнение ребенка при бракоразводном процессе

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сейчас ребенка, которому исполнилось 10 лет, должны спросить, с кем он хочет жить

Депутаты предложили не учитывать мнение ребенка при бракоразводном процессе

Ребенок закрыл лицо руками / Фото: unsplash.com

Несколько депутатов Госдумы предложили не учитывать на судебных бракоразводных процессах мнение ребенка, а принимать во внимание только его интересы и позицию родителей, пишет “Парламентская газета”.

Сейчас ребенка, которому исполнилось 10 лет, должны спросить, с кем он хочет жить, если родители разводятся. Ответ должны принять во внимание.

Депутаты считают, что такой подход бросает вызов традиционным российским представлениям о семейной жизни, потому что родители способны сами решить, что лучше для их детей. Кроме того, отметили парламентарии, у детей не достаточный уровень психологического развития для принятия определенных решений.

“Авторы документа предложили учитывать в суде не мнение ребенка, а его интересы, а также мнение родителей. Интересами же хотят считать создание ему условий, необходимых для жизни и благополучного развития”, – уточняет издание.

Против инициативы выступил комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

“Правительство уже дало отрицательное заключение на законопроект, против высказалась Патриаршая комиссия, экспертный совет нашего комитета, мы не поддерживаем эти изменения”, – подчеркнула глава комитета Нина Останина.

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм
Полицейские накрыли наркопритон в Новоалтайске

Полицейские накрыли наркопритон в Новоалтайске

К ответственности привлекли и хозяев, и посетителей. Источник фото: ГУ…

Узнать больше
В Барнауле лосиха с лосенком вышли к лыжникам в ленточном бору

В Барнауле лосиха с лосенком вышли к лыжникам в ленточном бору

Фото: В Курсе 22 Животное с невозмутимым видом прогуливалось рядом…

Узнать больше
Алтайский край в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Алтайский край в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Команде Алтайского края вручил диплом заместитель руководителя Федерального дорожного агентства…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp