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Депутаты в Аргентине потребовали объяснить отказ от вступления в БРИКС

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Один из них предложил отменить предыдущее решение

Депутаты в Аргентине потребовали объяснить отказ от вступления в БРИКС

Фото: pxhere.com

15 оппозиционных депутатов аргентинского конгресса выступили с обращением к президенту страны и потребовали объяснить, почему Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.

Одна из парламентариев отметила, что некоторые из провинций Аргентины занимаются экспортом продукции в страны БРИКС. 

“Санта-Фе экспортировала товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов по каждому из трех основных коммерческих направлений провинции: в Индию, Китай и в Бразилию”, – сказала политик.

По мнению оппозиционеров, отказ от вступления в БРИК приведет к экономическим потерям для Аргентины.

Как отмечает РИА Новости, одна и депутатов уже подготовила проект об отмене позиции страны по БРИКС.

горняк

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