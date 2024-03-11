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Депутаты захотели отменить обязательную сдачу ЕГЭ, потому что в России “ЕГЭ не любят”

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Парламентарии надеются, что со временем этот “вредный механизм” будет вообще устранен

Депутаты захотели отменить обязательную сдачу ЕГЭ, потому что в России "ЕГЭ не любят"

Сдача экзамен / Фото: unsplash.com

Группа депутатов от ЛДПР 11 марта внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, “которые будут сдаваться по образовательным программам основного общего и среднего общего образования”. Как пишет ТАСС, в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2025 года.

“И официальные опросы, и любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят, – говорит соавтор проекта Ярослав Нилов. – Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше – вообще со временем устранен”.

В подтверждение своих слов депутаты привели данные о росте трат россиян на растительные успокоительные препараты и глицин в период проведения ЕГЭ в 2023 году, а также упомянули случаи суицида среди сдающих экзамены подростков.

По мнению парламентариев, принятие инициативы позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, техникумы и училища, увеличит приток желающих получить профессиональное обучение и в перспективе предоставит стране большее число высококвалифицированных специалистов. Единый же экзамен смогут сдавать те, кто решит продолжить обучение по программам высшего образования.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году. Результат первой попытки в случае пересдачи будет аннулирован, а засчитают только баллы, полученные на пересдаче.

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