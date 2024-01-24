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Депутаты захотели платить россиянам, женатым более 20 лет

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По задумке авторов инициативы, сумма выплат составит от 20 до 30 тысяч рублей

Депутаты захотели платить россиянам, женатым более 20 лет

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

Группа сенаторов и депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о дополнительных выплатах для людей, состоящих в браке 20 и более лет.

Как пишет ТАСС, проект предлагает установить единовременные денежные выплаты к юбилею совместной жизни в размере:

  • 20 тысяч рублей за 20 лет брака;
  • 25 тысяч рублей за 25 лет брака;
  • 30 тысяч рублей за 30-70 лет брака.

Получить деньги на юбилей смогут только граждане РФ, постоянно проживающие в стране, если их брак не прекращался и не был признан судом недействительным.

Инициаторы обосновали необходимость такой нормы тем, что сегодня единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни осуществляются лишь некоторыми местными органами и субъектами РФ за счет собственных бюджетных средств, но на федеральном уровне такой практики пока попросту нет.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 июля. Однако пока правительство не поддержало его, указывая на отсутствие проработанного механизма осуществления выплат и обоснования первоначального права на выплату.

новости Алтайский

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