Сергей Малинкович Фото: Олег Укладов

Для регистрации своей кандидатуры Малинковичу нужно собрать 100 тысяч подписей. Не более 2,5 тысяч должны быть из каждого субъекта РФ

Депутат Алтайского краевого заксобрания и лидер партии “Коммунисты России” Сергей Малинкович подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах президента. Он стал кандидатом от своей партии, сообщает ТАСС.

При этом известно, что “Коммунисты России” не представлены в Госдуме. Малинковичу нужно собрать определенное количество подписей до конца января, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру.

Напомним, “Коммунисты России” определились с кандидатом на выборы 28 декабря. Им стал лидер партии 48-летний Малинкович. Однако представители других левых фракций настроены весьма скептически насчет его кандидатуры. Так, по словам зампреда фракции компартии в АКЗС Антона Арцибашева, оно представляет собой пример “странного поведения”.

Взято отсюда