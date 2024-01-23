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Депутат АКЗС устроился в школу учителем и заработал 32 тыс. рублей за два месяца

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Депутат АКЗС устроился в школу учителем и заработал 32 тыс. рублей за два месяца

Александр Волобуев Фото: Виталий Барабаш

Как признается депутат, опыт преподавания в школе дал ему очень много: теперь на законодательном уровне поднимут острые вопросы в сфере образования

23-летний географ и депутат АКЗС Александр Волобуев ради эксперимента работал учителем в школе №10, сообщает “КП Барнаул”.

Волобуев устроился в учебное заведение в начале ноября 2023 года, а уволился перед Новым годом.

Как признается Александр Волобуев, впечатления от работы учителем у него остались только положительные.

“Не могу сказать, что выстрадал эти два месяца. Да, были тяжелые моменты, когда после рабочего дня сидел и думал: “Наконец-то этот день окончился!”, но эти сложности были сопряжены с тем, что у меня было мало опыта”, – говорит депутат.

Он мог остаться работать в школе на более долгий срок, но изначально его брали в качестве подменного учителя. Устраиваться в другую школу Волобуев не планирует.

Депутат признался, что этот опыт помог ему “подсветить очевидные и неочевидные проблемы в образовании”. И теперь он будет работать над теми вопросами, которые требуют решения.

Александр Волобуев рассказал, что в АКЗС уже планируют пригласить на правительственный час министра образования и задать ему интересующие вопросы, в том числе о зарплате, питании, материально-техническом обеспечении в школах и т.д.:

“Ставка учителя в регионе на сегодняшний день меньше МРОТ и ниже прожиточного минимума. Хотелось бы вместе с минобром поработать над этим вопросом, узнать, как министерство смотрит на решение этой проблемы и считает ли ее проблемой в принципе”.

За два неполных месяца работы молодой учитель, по его словам, заработал 32 832 рубля. Депутат надеется, что ему удастся положительно повлиять на систему образования в регионе и этот опыт не пропадет даром.

Взято отсюда

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