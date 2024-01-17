Депутат БГД подарил маршевые барабаны Барнаульскому кадетскому корпусу

Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Абалымов на построении 9-11 классов торжественно вручил два маршевых барабана ученикам Барнаульского кадетского корпуса.

Дмитрий Абалымов рассказал, что постоянно посещает мероприятия кадетского корпуса. Когда узнал о необходимости в приобретении барабанов, не раздумывая решил подарить их кадетам.

« Несколько лет я посещаю мероприятия, которые проходят в кадетском корпусе и считаю, что строевое искусство – это высшее мастерство. В прошлом я курсант, и до сих пор меня переполняют чувства и эмоции, когда вижу марширующий строй. Безумно рад тому, что имею возможность реализовывать потребности подрастающего поколения нашего города», – поделился Абалымов.

После торжественной части народный избранник пообщался с кадетами, а также вместе с ними испробовал новые барабаны в деле.

Взято отсюда.

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