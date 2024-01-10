Депутат БГД принял участие во всероссийском форуме координаторов партпроекта «Школа грамотного потребителя»

В Москве прошел ежегодный Форум Координаторов партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

На мероприятие, которое проходило в формате круглого стола, собрались региональные координаторы со всей России. Алтайский край представил депутат БГД, координатор проекта в регионе Дмитрий Ильиных .

«Вместе с коллегами обсудил лучшие практики по защите прав жителей в сфере ЖКХ, подвели итоги работы за год. Приятно, что Минстрой РФ оценил работу партийного проекта «ШГП» в Алтайском крае. Большое спасибо организаторам за проведение данного форума!», — сказал Ильиных.

В завершении форума за большой вклад в развитие системы жилищного просвещения, подготовку грамотных собственников и активное участие в общественном контроле в сфере ЖКХ Дмитрий Ильиных награжден Благодарственным письмом Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской.

Взято отсюда.

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