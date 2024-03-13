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Депутат Госдумы Иван Лоор: Целинник — это характер такой

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Депутат Госдумы Иван Лоор: Целинник — это характер такой

В дни региональной недели в рамках рабочей поездки в Кулундинский район депутат Госдумы Иван Лоор встретился с одним из тех, кто 70 лет назад принимал участие в освоении целинных и залежных земель в Алтайском крае.

Первоцелиннику Ткаченко Виктору Петровичу, проживающему в селе Златополь в июле этого года исполнится 88 лет.

Виктор Петрович вспоминает, как в 1954 году участвовал в поднятии целины. Работал в колхозе по 12 часов в сутки. Жили в вагончиках. На тракторах работали в основном фронтовики, молодежь прицепщиками. В 1955 году его направили учиться на шофера, после чего вернулся в родной колхоз, где проработал на грузовике до 1965 года. Проявил себя как добросовестный, ответственный работник. В 1965 году назначили заведующим автопарком из 70 машин. Передавал свой опыт, умения, обучал молодежь. В 1996 году ушел на заслуженный отдых.

Воспитал и вырастил троих детей. С супругой прожили в браке 66 лет.

Виктор Петрович награжден медалью «За освоение целинных земель», множеством почетных грамот. Участвовал в общественной жизни села и района. Неоднократно избирался депутатом районного и сельского Совета депутатов. Он и сегодня сохраняет бодрость духа и оптимизм.

«Поблагодарил Виктора Петровича за его вклад в развитие сельского хозяйства в Алтайском крае, большую воспитательную работу с молодежью. Пожелал ему крепкого здоровья и, как минимум, дожить до 100-летнего юбилея», — рассказал о встрече с целинником парламентарий.

Взято отсюда.

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