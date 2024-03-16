Депутат Госдумы Иван Лоор: Все мы хотим видеть сильную, независимую Россию

Сегодня не просто выборы, а определение будущего нашего государства на ближайшие 6 лет, и позиция – зачем идти голосовать, абсолютно неприемлема. Все мы хотим видеть сильную, независимую Россию, считает депутат Государственной Думы Иван Лоор.

«Я традиционно отношусь к этому вопросу очень ответственно. Прекрасно помню свое первое участие в выборах, это было во время срочной службы в армии. С тех пор не одни выборы не прошли без моего участия. В Барнауле с тех самых пор, когда из района переехал сюда на постоянное местожительство, всегда голосую на одном и том же избирательном участке. И сегодня встретил многих знакомых лиц – членов участковой избирательной комиссии, знаю, что это очень порядочные, ответственные люди. Именно по такому критерию и отбираются люди, координирующие этот важный государственный процесс, поэтому сомнений в честности проведения выборов у меня нет», — добавил депутат.

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Взято отсюда.

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