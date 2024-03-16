реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Депутат Госдумы Иван Лоор: Все мы хотим видеть сильную, независимую Россию

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Депутат Госдумы Иван Лоор: Все мы хотим видеть сильную, независимую Россию

Сегодня не просто выборы, а определение будущего нашего государства на ближайшие 6 лет, и позиция – зачем идти голосовать, абсолютно неприемлема. Все мы хотим видеть сильную, независимую Россию, считает депутат Государственной Думы Иван Лоор.

«Я традиционно отношусь к этому вопросу очень ответственно. Прекрасно помню свое первое участие в выборах, это было во время срочной службы в армии. С тех пор не одни выборы не прошли без моего участия. В Барнауле с тех самых пор, когда из района переехал сюда на постоянное местожительство, всегда голосую на одном и том же избирательном участке. И сегодня встретил многих знакомых лиц – членов участковой избирательной комиссии, знаю, что это очень порядочные, ответственные люди. Именно по такому критерию и отбираются люди, координирующие этот важный государственный процесс, поэтому сомнений в честности проведения выборов у меня нет», — добавил депутат.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости алтайского края и республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Евтропиев день: традиции, приметы и запреты на 16 марта

Евтропиев день имеет еще и другие названия: Медвежье пробуждение, Василиск-Евтропий,…

И спасли, и потушили: в Бийске прошли соревнования пожарно-спасательных…

11 команд пожарно-спасательных подразделений города и ближних к Бийску районов…

На 90-м году жизни умер народный артист РФ Александр…

Причина смерти не уточняется На 90-м году жизни умер народный…

Курочка по зернышку: почему бийчане идут голосовать за будущего…

Голос каждого человека на выборах президента России важен и нужен…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp