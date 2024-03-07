Депутат Госдумы потребовал признать Пугачеву иноагентом

Фото: inst/alla_orfey *

Депутат заявил, что то, что всех артистов из-за спецоперации “вынесло” за границу – это неплохо. По его мнению, пора прекращать позволять им опустошать карман россиян

В Госдуме призвали признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она больше не смогла получать деньги из России. С такой инициативой выступил депутат от партии “Родина” Алексей Журавлев, передает РИА Новости .

“Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. И, вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов. Только будет уже поздно“, – сказал депутат.

Журавлев добавил, что все “нормальные люди” находятся в России в сложный для страны период, и то, что всех “предателей и лжецов” вынесло за границу спецоперацией – неплохо.

“Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян. Вот этот процесс нужно спешно и прекращать“, – считает он.

Напомним, что недавно разразился скандал вокруг Стаса Михайлова и покинувшей Россию Аллой Пугачевой. Артист резко высказался о тех, кто сбежал с родины, а в ответ получил грубое заявление Примадонны. Она сказала, что “нормальные люди не собираются возвращаться (в Россию. – прим. ред. )”.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда.

новости алтая , ,