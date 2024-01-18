Депутат Госдумы предложил назначить штраф за развод

Развод парам может обойтись в 100 тысяч рублей.

Источник фото: Катунь 24

17 января на заседании Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой назначить штраф за развод. По мнению депутата, проблема не в том, что заключается мало браков, а в том, что многие пары разводятся. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы», — заявил зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому молодожены, вступающие в первый брак до 35 лет, могли претендовать на единовременную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Но на заседании на проект поступил негативный отзыв, так как новая мера поддержки не гарантирует роста количества браков в стране.

Однако дополнить законопроект штрафом за развод авторы отказались, предложив коллеге подготовить собственную инициативу.

Взято отсюда.

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