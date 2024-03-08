Армия. Мобилизация Фото: Олег Укладов

Парламентарий на своем канале объяснил, почему мобилизация сейчас маловероятна и отметил, что в спецоперации сейчас участвуют самые достойные

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев назвал нецелесообразным объявление мобилизации в настоящее время. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас российская армия укомплектована бойцами, которые добровольно подписали контракт. При этом людей в ВС РФ продолжают набирать, но постепенно.

“Мне говорят, мол, надо еще, почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать? Первое – сможем ли их всех сразу одеть, обуть, обучить? Есть возможности оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день он обеспечивает ту группировку, которая работает сейчас”, – объяснил парламентарий.

Кроме того, Андрей Гурулев подчеркнул, что из-за мобилизации многие мужчины, которые сейчас заняты своим делом, будут вынуждены оставить работу.

“Если мы призываем людей, то мы будем вынуждены их отрывать от станка, плуга, штурвала, руля и так далее. Это те мужики, которые сегодня на производстве. У промышленников еще и повысился запрос на рабочие руки. Оборонно-промышленный комплекс тащит за собой все” – добавил он.

При этом депутат Госдумы отметил, что сейчас в зоне спецоперации находятся самые достойные военнослужащие.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.

Взято отсюда