Тарифы ЖКХ. Квартплата. Фото: ru.freepik.com

Обслуживающие предприятия в некоторых регионах находятся на грани банкротства, повсюду происходят коммунальные аварии. Депутат Госдумы рассказал, что решить эти проблемы можно повышением тарифов

Повышение тарифов ЖКХ позволит решить проблему коммунальных аварий в России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Он привел в пример ситуацию в Забайкалье. Там, по его словам, тарифы за отопление и водоснабжение не менялись уже пять лет, а местами даже снижались.

“С политической точки зрения, наверное, действительно тариф не надо повышать, чтобы население не ругалось. Но экономическую составляющую никто не отменял, тариф должен реагировать хотя бы на уровень инфляции. К сожалению, этого не происходило в последние годы, поэтому сегодня придется в Забайкалье повышать сразу минимум на 15 процентов, ситуация такая, что деваться некуда”, – написал депутат.

При этом в тарифы на оплату воды и отопления входят траты лишь на содержание оборудования, но не на обновление.

“Надо заниматься, если сегодня игнорировать, то завтра будет тяжелее. Скажу откровенно, что без повышения тарифа мы ничего не изменим”, – заключил он.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с 1 июля 2024 года вырастут тарифы на ЖКУ. Предельный рост общего платежа за коммуналку для жителей региона ограничен индексом в 14,2%.

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