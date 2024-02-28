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Депутат Государственной Думы Иван Лоор рассказал о рабочих встречах в Михайловском районе

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Депутат Государственной Думы Иван Лоор рассказал о рабочих встречах в Михайловском районе

Во время региональной недели депутат Государственной Думы Иван Лоор посетил одно из передовых хозяйств Алтайского края — ООО КФХ «Партнёр» Михайловского района.

По итогам работы 2023 года именно » Партнер» занял первое место в западно-кулундинской зоне. Это единственное хозяйство в степной зоне, занимающееся выращиванием зерна кукурузы, которое по урожайности в четыре раза превосходит зерновые. Кроме растениеводства, КФХ сохраняет и развивает молочное скотоводство.

За 2023 год сельхозпредприятием уплачено более 30 млн налогов. Работники хозяйства стабильно получают заработную плату, которая значительно выше средней по району. Речь идет о двух сотнях человек, занятых на разных работах в » Партнёре». Кстати, михайловские аграрии производят элитные семена пшеницы, которые отсюда поставляют не только в хозяйства Алтайского края, но и Новосибирскую, Омскую области.

Именно на базе КФХ» Партнер», которое по праву считают школой передового опыта, ежегодно проводят краевые семинары. В том, что здесь выделяют значительные средства на развитие села Полуямки, ремонт социальных объектов, благотворительные мероприятия — заслуга руководителя, Андрея Кожанова.

«Ко мне директор предприятия обратился с насущной просьбой: стабилизировать цены на газ для сушилок. Нынешней осенью крестьяне Алтайского края из за резкого роста востребованности сушки зерна (дождливая осень) столкнулись и с перебоями поставки газа, и со скачущими ценами на него. Взял вопрос на проработку, отправил письмо министру энергетики страны с просьбой найти положительное решение вопроса», — рассказал об итогах встречи с аграриями Иван Лоор.

Взято отсюда.

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